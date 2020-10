21.10.2020 22:56 Uhr

Preview: Der große Gary Oldman in „Mank“

Gary Oldman, einer der echt wandlungsfähigsten Stars des zeitgenösischen Hollywood-Kinos, kehrt mit einem ungewöhnlichen Film zurück.

Das Drama „Mank“ handelt von der konfliktgeladenen Zusammenarbeit zwischen dem Regisseur Orson Welles und dem alkoholkranken Drehbuchautor Herman J. Mankiewics.

David Finchers neuer Film „Mank“ ist eine beißende Kritik der Hollywood-Gesellschaft der 1930er Jahre. Er erzählt durch die Augen des alkoholkranken Drehbuchautors Herman J. Mankiewicz (Gary Oldman), als er 1940 fieberhaft versucht, im Auftrag von Orson Welles das Drehbuch zu „Citizen Kane“ fertigzustellen. Welles galt als einer der künstlerisch einflussreichsten Regisseure des Kinos.

Hintergrund

„Citizen Kane“ war 1941 ein Flop und wurde zerrissen. Heute jedoch gilt der Streifen als Meilenstein der Kinogeschichte und als einer der innovativsten und bedeutendsten Filme, die je produziert wurden. Mehr noch: Das „American Film Institute“ listet „Citizen Kane“ als den besten US-amerikanischen Film aller Zeiten.

„Mank“ läuft ab 4. November in ausgewählten Kinos und auf Netflix! Hier gibt’s den Trailer!

Gary Oldman: Seine 10 besten Filme

1991: JFK – Tatort Dallas

1993: True Romance

1994: Léon – Der Profi

1997: Das fünfte Element

2001: Hannibal

2005: Batman Begins

2008: The Dark Knight

2011: Dame, König, As, Spion

2012: The Dark Knight Rises

2017: Die dunkelste Stunde