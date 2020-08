15.08.2020 18:39 Uhr

Preview: Die Boonies kommen ins Kino!

"Die Boonies - eine bärenstarke Zeitreise" basiert auf einer der erfolgreichsten chinesischen Cartoon-Serien, die seit 2012 mit über 600 Folgen die Herzen der Kinder weltweit erfreut.

Mittlerweile sind die Abenteuer der Boonies in über 80 Ländern zu sehen, unter anderem auf den Plattformen von Netflix, Sony und Disney. Der von Fantawild produzierte Kinofilm erzielte weltweit Einnahmen von mehr als 100 Mio. Dollar und ist der zweiterfolgreichste Animationsfilm in China. Er wurde im vergangenen Jahr für den Golden Rooster Award nominiert, einem der wichtigsten Filmpreise Chinas.

„Die Boonies – eine bärenstarke Zeitreise“

Der Film ist ein tierischer Spaß für die ganze Familie. Das actionreiche Abenteuer überzeugt durch Spannung, Witz und zahlreiche faszinierende Charaktere, die Kinderaugen zum Strahlen bringen. Die Animation des Streifens ist sehr aufwendig, mit viel Liebe zum Detail gestaltet und in seiner bunten Inszenierung freundlich und kindgerecht.

Der Film vermittelt Kindern auf anschauliche Art und Weise Themen wie Freundschaft, Zusammenhalt und Mut. Ein Animationsfilm mit viel Herz, Humor und Fantasie.

Darum geht’s

Die beiden Bären-Brüder Briar und Bramble landen zusammen mit ihrem witzigen Kumpel Vick auf magische Weise in der Steinzeit. Auf der Flucht vor furchteinflößenden Mammuts, Säbelzahntigern und einem Urzeitvogel werden die Drei getrennt. Bramble und Vick treffen auf einen Stamm grimmiger Höhlenmenschen, die sie gefangen nehmen und verspeisen wollen.

Durch die Wunder der modernen Smartphone-Technik bleiben die Freunde jedoch vom Kochtopf verschont und werden zu ihrem größten Erstaunen sogar vergöttert!

Auf der Suche nach der Tapferkeitsfrucht

In der Zwischenzeit trifft Briar auf die kleine Wölfin Feifei. Sie gibt sich als Draufgängerin, doch wie sich schnell herausstellt, ist das komplette Gegenteil der Fall. Um endlich mutig und wieder ein Teil ihres Rudels zu werden, macht sie sich auf die Suche nach der legendären Tapferkeitsfrucht, von der sie sich die Lösung all ihrer Probleme verspricht. Feifei hat in ihrer Trauer um ihren Bruder den Glauben an sich selbst verloren und findet Geborgenheit und Vertrauen in ihrem neuen Freund Briar.

Freundschaft, Selbstbewusstsein und Mut

Als die beiden Freunde auf ihrem Weg von Feifeis Rudel bedroht werden – angeführt vom skrupellosen Leitwolf King – kommen ihnen Bramble, Vick und die Höhlenmenschen zur Hilfe. Feifei erkennt, dass sie endlich an ihrem Ziel angekommen ist. Die Frucht hat sie nicht gefunden, aber zusammen mit Briar, Bramble, Vick und den Höhlenmenschen etwas viel Bedeutsameres: Freundschaft, Selbstbewusstsein und den Mut, sich gegen den bösen Anführer ihres Rudels zu stellen.

Die Boonies starten am 27. August 2020 im Verleih von Little Dream Pictures in den deutschen Kinos.