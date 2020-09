08.09.2020 23:10 Uhr

Preview „Kajillionaire“: Wenn eine Betrügerfamilie Verstärkung braucht

"Kajillionaire", der dritte Spielfilm der renommierten Performancekünstlerin und Autorenregisseurin Miranda July ist eine ebenso originelle wie sehr bewegende Komödie über eine Familie gewitzter Schwindler.

Die Trickbetrüger Theresa (Debra Winger) und Robert (Richard Jenkins) haben ihre einzige Tochter Old Dolio (Evan Rachel Wood) 26 Jahre lang darauf trainiert, jede Gelegenheit zum Betrügen und Stehlen zu nutzen. Der Alltag der Familie gerät ins Wanken, als die Eltern für einen geplanten Coup die unbekannte Melanie (Gina Rodriguez) ins Team holen. „Kajillionaire“ feiert Deutschlandpremiere auf dem diesjährigen Filmfest Hamburg.

„Wundervoll unvorhersehbar.“ (Los Angeles Times)

In dem Film entwirft die vielseitige Performance-Künstlerin, Schauspielerin, Schriftstellerin und Regisseurin Miranda July erneut eine kunstvolle, in sich geschlossene Welt. In schmeichelnden Pastellfarben erkundet sie mit dem ihr eigenen, versponnenen Sinn für die Magie des Alltags die Dynamik einer amüsant dysfunktionalen Familie.

Darum geht’s in „Kajillionaire“

„Inspiriert, gewagt und originell.“ (The Playlist)

Mit ihrem temperamentvollen und liebenswerten Wesen wirbelt Melanie Old Dolios von ihren Eltern stark geprägtes Familien- und Weltbild durcheinander. Während sich die emotional vernachlässigte Old Dolio nach der Wärme einer traditionellen Familie sehnt, genießt die behütete Melanie die prickelnde Aufregung des Schwindleralltags. Mit dem verspielten Esprit von Miranda July entfaltet „Kajillionaire“ eine ganz besondere Coming-of-Age-Geschichte.

Auch interessant:

Miranda July verzichtet auf Hauptrolle

Nach ihren ersten beiden Filmen („Ich und du und alle, die wir kennen“ und „The Future“) folgt Miranda July mit ihrem neuesten Werk einer fast schon geradlinigen Erzählung. Zum ersten Mal übernimmt sie die Hauptrolle nicht selbst. Stattdessen hat sie ein hochkarätiges Ensemble aus teils Oscar-nominierten Darstellern versammelt: Im Zentrum eines Trios ganz unterschiedlicher Frauen strahlt Richard Jenkins als Vater mit seiner besonderen Mischung aus spröder Verlässlichkeit, subversiver Komik und charmanter Herzenswärme.

Großartige Besetzung

Umringt wird er von Debra Winger (Zeit der Zärtlichkeit, Ein Offizier und Gentleman, Himmel über der Wüste), Gina Rodriguez (Jane the Virgin, Deep Water Horizon) und allen voran Evan Rachel Wood (Dreizehn, Die Lincoln Verschwörung, The Ides of March – Tage des Verrats), die hier ihre Schauspielkunst in ganz neuen Facetten zeigt.

Geplanter Kinostart ist am 22. Oktober.