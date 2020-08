27.08.2020 23:32 Uhr

Preview: Lucy Hale in „Brave Mädchen tun das nicht“

Die US-amerikanische Schauspielerin und Sängerin Lucy Halle meldet sich mit einer neuen Komödie zurück.

Lucy Hale, bekannt aus „Pretty Little Liars“ und dem „Riverdale“-Spin-off „Katy Keene“, beweist mit ihrer Hauptrolle in der ungeheuer witzigen und herrlich romantischen Komödie, dass sie auch enormes komödiantisches Talent besitzt.

Instagram-Star Lucy Hale ist begehrt

Mit fast 25 Millionen Followern auf Instagram ein Social-Media-Star, ist die 31-Jährige derzeit eine der begehrtesten Jungschauspielerinnen und verkörpert in „Brave Mädchen tun das nicht“ die etwas unbedarfte, aber hinreißende Lucy. Ihr Love-Interest Grant wird vom australischen Schauspieler Leonidas Gulaptis („Gala & Godfrey“) gespielt.

In weiteren Rollen begeistern Jackie Cruz („Orange Is the New Black“, „Good Girls“), Adhir Kalyan („Rules of Engagement“, „Arrested Development“) und Mindy Cohn („The Facts of Life“).

Auch interessant:

Darum geht’s in „Brave Mädchen tun das nicht“

Die Violinistin Lucy (Lucy Hale) hat ihr behütetes Leben dank bunter Klebezettel und To-do-Listen fest im Griff. Nichts kann sie aus der Ruhe bringen – bis sie ihren Freund Jeff mit einem Sexfilm erwischt. Lucy ist entsetzt und stellt ihn vor die Wahl: sie oder die Pornos. Jeff bezeichnet sie als verklemmt und verlässt sie daraufhin. Das kann Lucy natürlich nicht auf sich sitzen lassen und sie beschließt, etwas zu ändern. Sie erstellt eine Sex-to-do-Liste, die sie mit der Unterstützung ihrer Freunde aus dem Streichquartett abarbeitet. Dabei begeben sie sich auf eine ziemlich abgefahrene Exkursion in die Welt der Stripclubs, Sexshops und Pornomessen, auf der es nicht nur viel über körperliches Vergnügen, sondern auch über wahre Liebe zu lernen gibt.

Kinostart ist am 24. September.

Galerie

Lucy Hale: Ihre bekanntesten TV- und Kinoprojekte

2006: O.C., California (The O.C., Serie, Episode 3×24)

2007, 2014: How I Met Your Mother (Fernsehserie, 2 Episoden)

2010: CSI: Miami (Serie, Episode 8×12)

2010–2017: Pretty Little Liars (Serie, 160 Episoden)

2011: Scream 4

2018: Wahrheit oder Pflicht

2020: Fantasy Island