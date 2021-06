Preview: Starauflauf in „Killer’s Bodyguard 2“

19.06.2021 21:15 Uhr

Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson, Salma Hayek, Antonio Banderas und Morgan Freeman sind die Stars in der Fortsetzung von "Killer's Bodyguard". Wir stellen den zweiten Teil vor.

In unschlagbarer Buddy-Manier treffen Ryan Reynolds und Samuel L. Jackson in der Fortsetzung der erfolgreichen Actionkomödie „Killer’s Bodyguard“ zum zweiten Mal aufeinander und liefern sich in „Killer’s Bodyguard“ 2 messerscharfe Wortgefechte, rasante Schusswechsel und brandheiße Verfolgungsjagden.

Mit feurigem Temperament heizt Salma Hayek den beiden Männern ordentlich ein und macht das Killer-Trio Infernale mit knallharter Frauenpower komplett! Antonio Banderas als rachsüchtiger Irrer und Morgan Freeman in einer Überraschungsrolle ergänzen den grandiosen Cast.

Auf dem Regiestuhl sitzt auch beim zweiten Teil Action-Experte Patrick Hughes („The Expendables 3“).

Darum geht’s in „Killer’s Bodyguard 2“

Sie sind wie Hund und Katze, Himmel und Hölle, Whitney und Britney: Bodyguard Michael Bryce (Ryan Reynolds) und Auftragskiller Darius Kincaid (Samuel L. Jackson)! Das seltsamste tödliche Paar der Welt ist zurück und begibt sich erneut auf eine lebensgefährliche Mission. Bryce – immer noch ohne Lizenz und gerade in einem absolut notwendigen Sabbatical – wird von Kincaids noch unberechenbarerer Ehefrau, der international gesuchten Verbrecherin Sonia (Salma Hayek), zurück in den Dienst gezwungen.

In kürzester Zeit treiben ihn seine hochgefährlichen Schützlinge einmal mehr in den Wahnsinn und darüber hinaus findet sich das Trio plötzlich in einen globalen Konflikt verwickelt: Europa gegen einen rachsüchtigen und gefährlichen Irren (Antonio Banderas) – Bryce und die Kincaids mittendrin!

Die unterhaltsame Actionkomödie startet am 26. August 2021.