02.08.2020 21:25 Uhr

Preview „The Witch Next Door“: Die Nr. 1 aus den USA kommt

Mitte August kommt die Nummer 1 der US-Kinocharts in die deutschen Kinos: Mit „The Witch Next Door“ schufen die Geschwister Drew und Ben Pierce einen Hexen-Horrorschocker, der wahrlich unter die Haut geht und dabei Erinnerungen an „Stranger Things“ und „Es“ weckt.

Gruselspaß ist im Kino ist also garantiert, wenn eine creepy Hexe in der Nachbarschaft ihr Unwesen treibt. Hier gibt’s alle Infos rund um den Film. Kinostart ist am 13. August. Ende Januar 2021 ist er im Homekino zu haben.

Darum geht’s

Nach der Trennung seiner Eltern verbringt Teenager Ben die Sommerferien bei seinem Vater in einer kleinen Küstenstadt. Während seines Ferienjobs am Hafen lernt er Mallory kennen, in der er schnell eine Freundin findet. Doch so idyllisch der verschlafene Ort zwischen Meer und dichtem Wald auf den ersten Blick erscheint, so geheimnisvoll und düster ist seine Vergangenheit. Denn neben feucht-fröhlichen Partys im Wald, der ersten Liebe und der neuen Freundin seines Vaters, beobachtet Ben seltsame Ereignisse im Haus nebenan.

Auch interessant:

Eine uralte Hexe kreuzt ihren Weg

Zu seinem Entsetzen scheint die Nachbarsfamilie gar nicht zu bemerken, dass mit Mutter Abbie etwas ganz und gar nicht stimmt. Als plötzlich die beiden Nachbarskinder spurlos verschwinden und niemand davon Notiz zu nehmen scheint, ist sich Ben sicher: Nebenan hat sich eine Hexe eingeschlichen! Doch noch nicht einmal Mallory, die er mit auf seinen Beobachtungsposten nimmt, glaubt seiner Geschichte. Die Nachbarin allerdings hat längst bemerkt, dass Ben dabei ist, ihr Geheimnis ans Licht zu bringen. Von nun an ist weder er, noch sein Vater oder Mallory mehr sicher – vor der Jahrtausende alten Hexe aus dem düsteren Wald …

Galerie

In der Tradition der 80er-Jahre-Filme

Drew und Brett Pierce haben mit „The Witch Next Door“ einen cleveren und spannenden Horrorfilm geschaffen, der Erinnerungen an die großen Horror-Hits der Achtzigerjahre weckt. Elemente, derer sich bereits Genre-Lieblinge wie „Stranger Things“ und „Es“ bedient haben, werden lustvoll zitiert und nicht nur Fans von „Lost Boys“ oder „Fright Night“ werden mit der creepy Hexe ihren Spaß haben.

Fans dürften begeistert sein

Für Horrorfilm-Liebhaber ist der Film ein wirbelnder, blutiger Cocktail voll Anspielungen auf einige der beliebtesten Titel des Genres, wie „Invasion of the Body Snatcher, „Rear Window“ und „The Evil Dead“. Doch nicht nur das: Es werden viele neue Zutaten hinzugefügt, um letztlich mit einem schockierend geilen Geschmack zu überraschen.