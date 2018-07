Priyanka Chopra dreht mit Chris Pratt „Cowboy Ninja Viking“

Dienstag, 31. Juli 2018 14:22 Uhr

Priyanka Chopra stößt zur Besetzung von ‚Cowboy Ninja Viking‘. Die 36-jährige Schauspielerin konnte Berichten zufolge eine Rolle in der Comicbuchadaption neben Chris Pratt ergattern, allerdings ist laut ‚Empire‘ noch nicht bekannt, welche Figur sie verkörpern soll.

Der Film basiert auf dem Graphic Novel von A.J. Lieberman und Riley Rossmo, dessen Handlung sich um einen Mann dreht, der unter Einfluss der Regierung zu einer Art Supersoldat mit den Eigenschaften eines Cowboy, Ninja und Wikingers ausgebildet wird. Die Hauptrolle fiel Chris Pratt zu, der kürzlich erst in ‚Guardians of the Galaxy‘, ‚The Lego Movie‘ und ‚Jurassic World – Das gefallene Königreich‘ zu sehen war. Die Regie sollen David Leitch und Chad Stahelski übernehmen.

Der Aufstieg von Chris Pratt zum Hollywood-Superstar soll angeblich der Auslöser dafür gewesen sein, dass Universal Pictures das Projekt schneller in Gang gebracht hat, als eigentlich geplant war. Und obwohl der Rest der Besetzung noch nicht bekannt gegeben wurde, muss das Studio sich mit der Produktion ranhalten, da der Kinostart des Blockbusters bereits auf den 28. Juni 2019 festgelegt wurde.

Quelle: instagram.com

Seit kurzem verlobt

Für Priyanka Chopra wird es demnächst ebenfalls eine stressige Zeit, da sie sich vor kurzem mit ihrem Freund Nick Jonas verlobt hat und im kommenden Jahr heiraten will. Der 25 Jahre alte Schönling ging während eines romantischen Trips nach London vor der Schauspielerin auf die Knie und stellte die Fragen aller Fragen. Bereits zuvor soll das Geschäft Tiffany’s in New York City extra eine Zeit lang für den Sänger seine Pforten geschlossen haben, damit er den perfekten Verlobungsring aussuchen konnte.