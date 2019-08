Priyanka Chopra spielt jetzt in einem Kinderfilm mit

Priyanka Chopra übernimmt eine Rolle in dem Superheldenfilm ‚We Can Be Heroes‘ – das Projekt wird über Netflix produziert und ausgestrahlt und ist an das jüngere Publikum gerichtet. Die 37-jährige Schauspielerin hat sich der Besetzung des Netflix-Kinderfilms ‚We Can Be Heroes‘ angeschlossen, der von ‚Alita: Battle Angel‘-Regisseur Robert Rodriguez geschrieben, inszeniert und auch produziert werden soll.

Die sind noch mit dabei

Laut dem Onlineportal ‚Deadline‘ wird der Film derzeit in Texas produziert – in dem Streifen werden neben der indischen Schönheit unter anderen auch Christian Slater, YaYa Gosselin, Akira Akbar, Boyd Holbrook, Hala Finley, Isaiah Russell-Bailey, Lotus Blossom, Lyon Daniels und Pedro Pascal zu sehen sein.

Die Geschichte des Films folgt einer Gruppe außerirdischer Invasoren, die die Superhelden von der Erde entführen. Diese lassen dadurch ihre Kinder zurück, die sich daraufhin zusammenschließen, um ihre Eltern und die Welt zu retten. Priyanka Chopra, die vergangenes Jahr Nick Jonas das Ja-Wort gab, hat aktuell mehr Zeit für Filmrollen, da sie ihr ‚Quantico‘-Alter Ego Alex Parrish an den Nagel gehängt hat.