Pssst, leise! „A Quiet Place 2“: Der erste Trailer

Nach dem gefeierten Thriller „A Quiet Place“ (2018) von und mit John Krasinski und seiner Ehefrau Emily Blunt kündigt sich nun mit „A Quiet Place 2: Abseits des Pfades“ die Fortsetzung an.

Darum geht’s in dem Spektakel, dass dem Genre „Horrorfilm“ zugeordnet wird: Nach den Erlebnissen mit einer mysteriösen Invasion im ersten Teil muss sich die Familie Abbott (Emily Blunt als Mutter) noch immer dem Schrecken der Aussenwelt stellen. Überall lauern mörderische Aliens, die durch kleinste Geräusche angelockt werden. Es geht in der postapokalyptischen Welt also mucksmäuschenstill weiter. Doch diesmal setzt Regisseur Krasinski noch einen drauf, denn Familie Abbott trifft auf weitere Überlebende und: die Kreaturen sind nicht die einzige Bedrohung!

Teil 1 war ein weltweiter Erfolg

Im zweiten Teil wird man also mehr über die Herkunft der Monster sowie über weitere Hintergründe erfahren.

Schon für den ersten Teil gab es herausragende Kritiken. Das einzige was die atmosphärisch knisternd spannende Stille störte war der teilweise bombastische Soundtrack. Die weltweiten Einnahmen des Films aus Kinovorführungen belaufen sich bislang auf rund 341 Millionen US-Dollar.

„A Quiet Place 2“ startet am 19. März in den Kinos.