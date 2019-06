Quentin Tarantino: Das ist also sein Lieblings-Comic-Film

Mittwoch, 12. Juni 2019 06:43 Uhr

Quentin Tarantinos Marvel-Lieblingsfilm ist ‚Thor: Tag der Entscheidung‘. Der 56-jährige Regisseur ist zwar laut eigener Aussage nicht ganz auf dem neuesten Stand, was Superhelden-Franchises angeht, doch das ‚Marvel Cinematic Universe‘ hat es dem Filmemacher angetan – insbesondere der Thor-Streifen von Taika Waititi aus dem Jahr 2017, den Tarantino als seinen absoluten Favoriten in der Reihe bezeichnet.

Im Interview mit ‚Empire‘ erklärt er: „Ich verfolge die Filme seit ungefähr vier Jahren nicht mehr. Ich glaube, die einzigen Comic-Verfilmungen, die ich letztes Jahr im Kino gesehen habe, waren ‚Wonder Woman‚ und ‚Black Panther‚. Aber vor ein paar Wochen sah ich mir die Marvel-Filme nochmal an, damit ich ‚Endgame‚ anschauen konnte. Ich habe gerade ‚The First Avenger: Civil War‚ beendet, also kommt jetzt ‚Doctor Strange‚. Der letzte, den ich gesehen habe, war ‚Thor: Tag der Entscheidung‚. Ich habe ihn geliebt, er war mein Favorit in der Serie seit ‚The Avengers‘ – mein absoluter Favorit.“

„Der Film ist wahrscheinlich mein persönlichster“

Derzeit wartet die Welt auf die Premiere von Tarantinos neuestem Streifen ‚Once Upon a Time in Hollywood‚ mit Leonardo DiCaprio und Brad Pitt in den Hauptrollen. Der Film spielt im Hollywood der späten Sechziger und ist laut dem ‚Kill Bill‘-Macher ein „Liebesbrief“ an die goldenen Zeiten der Traumfabrik. Tarantino erklärt: „Der Film ist wahrscheinlich mein persönlichster. Er ist eine Art Erinnerungsstück.“