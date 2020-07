Rachel McAdams: Beendet sie jetzt ihre Karriere?

Rachel McAdams wird vorerst nicht mehr vor die Kamera treten. Die 41-jährige Schauspielerin hat sich zu einem mutigen Schritt entschieden: Wegen der Corona-Krise will sie dem Filmbusiness erst einmal den Rücken zukehren.

„Ich werde in naher Zukunft nicht drehen. Interviews über Video-Konferenz mache ich gern. Aber alles andere noch nicht.“ So ganz wisse sie bisher auch nicht, wie es nach der Krise am Filmset weitergehen soll.

Neue Regeln am Set

Rachel McAdams im Interview mit der „Bild“-Zeitung: „Es gibt viele Gerüchte, wie Film-Sets während der Pandemie aussehen sollen. Ob nun die Besetzung während der Dreharbeiten zusammen in Quarantäne geht, Fieber gemessen wird oder man sein eigenes Haar und Make-up machen soll – was für mich eine Katastrophe wäre (lacht). Ich verstehe noch nicht ganz, wie das funktionieren soll.“

Zuletzt hatte sie im letzten Jahr einen Film über den ESC gedreht: „Ich als Kanadierin wusste nicht viel über den Eurovision Song Contest. Als Conchita Wurst den Wettbewerb gewann, hörte ich zum ersten Mal davon.“