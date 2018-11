Rebel Wilson: Shitstorm wegen arroganter Kommentare

Montag, 5. November 2018 23:37 Uhr

Der „Pitch Perfect“-Star Rebel Wilson muss sich wegen ihrer Aussage, sie sei die erste übergewichtige Frau, die eine Hauptrolle in einer romantischen Komödie spielt, mit Kritik auseinandersetzen.

Die fragliche Aussage fiel in der „Ellen DeGeneres Show“ und bezog sich auf Wilsons aktuellen Film „Isn’t It Romantic?“ Die Schauspielerin sagte: „Ich bin stolz, das erste übergewichtige Mädchen überhaupt zu sein, das der Star in einer romantischen Komödie sein darf.“

Das sahen viele Zuschauer anders – und wiesen via Twitter beispielsweise darauf hin, dass Queen Latifah („Noch einmal Ferien“, 2006) und Mo’Nique („Phat Girlz“, ebenfalls 2006) schon früher in Rom-Com-Hauptrollen zu sehen waren.

I love @RebelWilson as much as the next girl, but she isn’t the first plus sized woman to play the lead in a romantic comedy. Queen Latifah and Mo’Nique have both played romcom leads ? https://t.co/l2uEpwvcsF — Halfapintdoll (@Halfapintdoll) 1. November 2018

Lächerliche Diskussion

Die Schauspielerin reagierte auf die Fan-Kritik und räumte ein, dass sie die Filme natürlich kenne, dass es aber um Graubereiche gehe und die Frage, wann man von „übergewichtig“ oder „Rom-Com“ sprechen könne. Auch Mo’Nique selbst meldete sich zu Wort und bat Wilson, es dem Business nicht zu erlauben, die Leistungen anderer zu schmälern. Wilson antwortete: „Hi Monique, es war nie meine Absicht, die Leistungen anderer zu schmälern und ich bewundere dich und Queen Latifah so so sehr x Ich unterstütze alle übergewichtigen Ladies und all das Positive, das wir gemeinsam tun“