Reese Witherspoon dreht Vietnam-Drama

Donnerstag, 8. November 2018 16:37 Uhr

Die umtriebige Schauspielerin und Filmproduzentin Reese Witherspoon will mit ihrer Produktionsfirma die wahre Geschichte einer Gruppe von Frauen verfilmen, die ihre in Vietnam gefangen genommenen Ehemänner zu retten.

Die Oscar-Preisträgerin Reese Witherspoon (42, „Walk the Line“) will mit ihrer Firma Hello Sunshine einen Film über eine wenig bekannte Aktion im Vietnamkrieg drehen. „Diese Geschichte ist so wichtig“, hieß es in einem Tweet ihrer Produktionsfirma. Gemeinsam mit dem Studio Fox 2000 habe sich Witherspoon die Drehrechte für das im kommenden Jahr erscheinende Sachbuch „League of Wives“ gesichert, berichtete der „Hollywood Reporter“.

Nach einer wahren Geschichte

Die Autorin Heath Lee schildert darin die wahre Geschichte einer Gruppe von Frauen, deren Ehemänner im Vietnamkrieg gefangen genommen wurden. Die Frauen verbünden sich zu Aktivisten und sogar zu Spionen, um die Kriegsgefangenen zu retten. Bis 1973 holten sie 115 Männer zurück.

Sie freue sich darauf, diese „inspirierende“ Geschichte von mutigen und großartigen Frauen zu erzählen, sagte Witherspoon in einer Mitteilung. Zunächst wurde nicht bekannt, ob die Oscar-Preisträgerin auch selbst eine Rolle übernehmen will.

Mit ihrer Firma produziert Witherspoon derzeit die zweite Staffel der beliebten TV-Serie „Big Little Lies„, für die sie auch vor der Kamera steht. (dpa/KT)