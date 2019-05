Reese Witherspoon freut sich schon tierisch auf „Natürlich Blond 3“

Freitag, 31. Mai 2019 22:20 Uhr

Reese Witherspoon ist sich sicher: Sie wird eine großartige Zeit am Set von ‚Natürlich Blond 3‘ haben. Die 43-jährige Schauspielerin wird ihre Paraderolle als Super-Blondine Elle Woods zum dritten Mal in der beliebten Reihe wiederholen, die am Valentinstag im nächsten Jahr auf die Leinwände kommen wird.

Reese, die die Figur zuletzt 2003 verkörperte, enthüllte, dass sie bereits jetzt eine tolle Zeit habe, obwohl der Dreh noch nicht begonnen hat, sie freue sich einfach sehr darauf. Die Oscar-Preisträgerin sagte gegenüber ‚Entertainment Tonight‘: „Sie ist eine sehr beliebte Figur. Du willst nur, dass sie auf die Reise eines Helden geht, wie sie es im ersten Film getan hat und ich habe eine großartige Zeit damit. [Wir haben] ein Drehbuch, aber wir haben noch nichts gedreht.“

Quelle: instagram.com

Eine große Vision

Die blonde Schönheit plauderte zwar nur allzu gerne über den dritten Teil der beliebten Reihe, jedoch gab sie keine Details zu der mit Spannung erwarteten Apple TV-Serie ‚The Morning Show‘ preis, in der sie an der Seite von Jennifer Aniston und Steve Carell spielen wird – über ihre Kollegin Jennifer Aniston hingegen, geriet sie ins Schwärmen.

Witherspoon sagte: „Es ist eine großartige Show. Ich kann nichts darüber sagen, worum es geht, aber ich denke, es wird für die Leute überraschend sein. Es ist sehr überraschend und Jen ist wunderbar. Und wieder ist es diese großartige Zusammenarbeit unter Frauen. Ich muss sagen, es ist ein großartiges Thema in meinem Leben in den letzten Jahren. Ich genieße einfach die Zusammenarbeit mit anderen Frauen, die ich wirklich respektiere und bewundere.“