Regisseur Cary Fukunaga: Daniel Craig ist mein Lieblings-Bond

Freitag, 26. April 2019 08:17 Uhr

Cary Fukunaga findet, dass Daniel Craig den legendären Agenten am besten darstellte.

Der 41-jährige Filmemacher wird beim Jubiläums-Bond, dem 25. Abenteuer des legendären Agenten, auf dem Regiestuhl sitzen (wir berichteten). Besonders freut sich Cary darüber, dass Hollywoodstar Daniel Craig sich noch einmal bereit erklärt hat, die ikonische Rolle zu übernehmen. Im ‚Bond 25 Live Reveal‘ erklärte der Regisseur auf die Frage, was Craig für das Projekt mitbringt: „Das ist eine schwere Frage, denn ich muss mich gut verkaufen, oder? Ich denke, er bringt viele Dinge mit, ich darf das nicht sagen, aber Daniel ist mein Lieblings-Bond. Und ich will damit weitermachen. Ich will sicherstellen, dass dieser Teil der Filmreihe, der bisher fantastisch war, ein gutes neues Kapitel erhält und die Spannung bleibt. Ich will, dass der nächste einen schwereren Job machen muss.“

Rami Malek als Bösewicht

Um Craig als 007 dieses Mal richtig einzuheizen, hat das Produktionsteam ‚Bohemian Rhapsody‘-Star Rami Malek engagiert. Der sagte im Live-Stream über seine Arbeit an ‚Bond 25‘, dass er „sicherstellen werde, dass Mister Bond kein einfaches Spiel haben wird.“ Rami übernimmt also die Rolle des Bond-Bösewichts.

Ana De Armas, die kürzlich in ‚Blade Runner‘ spielte, wird die Rolle eines Bond-Girls bekleiden.