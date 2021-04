Renée Zellweger dreht Sportkomödie

Schauspielerin Renée Zellweger kommt 2020 zur 92. Verleihung der Academy Awards in Los Angeles.

15.04.2021 04:41 Uhr

Vielen ist Renée Zellweger als liebenswürdige Chaotin in „Bridget Jones“ bekannt. Mit ihrem neuesten Film kehrt sie zum Komödienfach zurück.

Renée Zellweger (51) übernimmt die Hauptrolle in der Golf- und Beziehungskomödie „The Back Nine“, wie „Deadline.com“ berichtet.

Zuletzt beeindruckte sie in dem Drama „Judy“, in dem sie die legendäre Show-Ikone Judy Garland (1922-1969) spielte. Der Auftritt bringt der Texanerin 2020 den Oscar als beste Hauptdarstellerin ein. Doch nun schwenkt Zellweger wieder auf das Komödienfach um.

„Sex and the City“- Regisseur Michael Patrick King (66) inszeniert die Comedy nach seinem eigenen Drehbuch. „Eine umwerfende Schauspielerin mit einer unglaublichen Bandbreite, sie kann dich zum Lachen und Weinen bringen und sie hat einen großartigen Golfschwung“, sagt King dem Branchenportal. In „The Back Nine“ spielt sie eine frühere Golferin, die ihre Karriere für die Familie und ihren Profi-Golfer-Gatten aufgegeben hat. Doch als die Ehe vor dem Aus steht, kehrt sie auf den Golfplatz zurück.

Zellweger ist auch als chaotische Single-Frau in der Filmreihe „Bridget Jones“ bekannt. Für ihre Nebenrolle in dem Bürgerkriegsdrama „Unterwegs nach Cold Mountain“ hatte sie 2004 ihren ersten Oscar erhalten.