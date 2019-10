Rita Ora: Neue Rolle in „Oliver Twist“-Film?

Rita Ora ist offenbar im Gespräch, eine Rolle im neuen ‚Oliver Twist‘-Film zu übernehmen. Die 28-jährige Sängerin bewies bereits mit der ‚Fifty Shades of Grey‘-Reihe, dass sie auch schauspielerisches Talent hat. Nun könnte sie ihre Filmografie um eine bedeutende Rolle erweitern.

Wie ein Insider gegenüber der Zeitung ‚The Sun‘ verrät, steht Rita Ora auf der Wunschliste der Disney-Produzenten für einen Part im neuen Film ‚Twist‘. Dieser soll eine moderne Interpretation des Musicalfilms ‚Oliver!‘ von 1968 darstellen, der auf Charles Dickens Romanklassiker von 1800 basiert. „Rita stand in Gesprächen um die Rolle und denkt, dass es ihr wirklich dabei helfen wird, sich als ernstzunehmende Schauspielerin zu etablieren. Der Film wird sich bedeutend vom Original unterscheiden, aber ihr Charakter wird lose auf dem Artful Dodger basieren“, heißt es so.

„Sie will es unbedingt machen“

Das Projekt sei ein wahrer Traum für die ‚Girls‘-Hitsängerin, heißt es. „Sie will unbedingt, dass es klappt und das ganze Casting-Team war bisher ziemlich beeindruckt von Rita. Der Film wird riesengroß werden und es wird bereits jetzt in der Industrie viel darüber gesprochen, also ist es sehr aufregend für sie.“ Neben Rita könnten außerdem Ice Cube sowie Adele in dem Streifen zu sehen sein. Der Rapper wird als Fagin gehandelt, während die Musikerin offenbar den Part der Nancy übernehmen soll.