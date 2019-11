Robert De Niro freut sich, dass er bei „Irishman“ jünger geschummelt wurde

Auch Robert de Niro sieht man sein stolzes Alter von 76 Jahren mittlerweile an. Zumindest in der Falten-Realität. In seinem neusten Streifen „The Irishman“, wurde der Schauspieler durch modernste Technik nämlich deutlich jünger geschummelt.

Der Hollywoodstar scheint mit dem Älterwerden aber offensichtlich ganz gut klar zu kommen. „Geht es uns am Ende des Tages nicht allen so? Da kann man wohl nichts machen“, sagte De Niro der Deutschen Presse-Agentur in London.

Jüngere Ausgabe wurden durch Technik ersetzt

Umso mehr freut sich der Schauspieler aber darüber, in seinem neuen Film „The Irishman“ dank moderner Technik deutlich jünger auszusehen. „Es ist großartig, dass die Sache mit der Verjüngung geklappt hat“, sagte er. „Wir hatten ursprünglich überlegt, uns eventuell von jüngeren Darstellern spielen zu lassen. Aber das Projekt hat sich solange hingezogen, und in der Zeit wurde die Technik immer besser.“

In dem Gangsterepos von Regisseur Martin Scorsese (76) spielen De Niro und seine Kollegen Al Pacino (79) und Joe Pesci (76) ihre Rollen über mehrere Jahrzehnte. Nach den Dreharbeiten wurde ihnen am Computer ein jüngeres Aussehen verpasst. „Das Interessante ist, dass Leute, die das Material vor der Nachbearbeitung gesehen haben, die Alterung und die Verjüngung kaum bemerkt haben“, erklärte De Niro. „Zumindest hat es der Geschichte und dem fertigen Film nicht geschadet.“

Film beruht auf wahren Begebenheiten

Das bestätigt auch sein Co-Darsteller. „Das stimmt wirklich“, sagte Pacino und scherzte: „Vielleicht liegt es auch an meinen Augen.“ Der von Netflix produzierte Streifen über die Verbindungen von Mafia, Gewerkschaften und Politik in den USA der 60er Jahre läuft ab 14. November nur für wenige Wochen in den deutschen Kinos. Ab 27. November ist das hochkarätig besetzte Gangster-Epos, das auf wahren Tatsachen und Personen basiert, beim Streamingdienst zu sehen (dpa/KT).