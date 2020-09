04.09.2020 09:36 Uhr

Robert Pattinson: Hat er sich mit Corona angesteckt?

Robert Pattinson hat sich offenbar mit Covid-19 infiziert, nachdem am Set des "Batman"-Films ein Mitarbeiter positiv auf das Virus getestet wurde.

Der 34-jährige Schauspieler war kürzlich ans Set des neuen „Batman“-Films in Hertfordshire zurückgekehrt, in dem er in die Rolle der Titelhelden schlüpft.

Dreharbeiten unterbrochen

Nun mussten die Dreharbeiten jedoch unterbrochen werden. „Ein Mitglied der ‚Batman‘-Produktion wurde positiv für Covid-19 getestet und isoliert sich in Übereinstimmung mit den bestehenden Protokollen“, berichtet ein Sprecher von Warner Bros. Pictures.

Um wen es sich dabei handelt, erwähnte er zwar nicht – einem Bericht von „Variety“ zufolge soll sich aber der Hauptdarsteller selbst angesteckt haben.

Zweite Drehpause nach Lockdown

Der Blockbuster von Matt Reeves wurde im März aufgrund der Gesundheitskrise erst einmal auf Eis gelegt. Nur kurz nachdem der Cast und die Crew zurück ans Set gekehrt waren, folgt nun die nächste Zwangspause.

Eigentlich soll ‚The Batman‘ 2021 in die Kinos kommen – ob es dabei bleibt, bleibt abzuwarten. Noch immer stehen dem Team drei Monate Dreharbeiten bevor.

Zwei Wochen Quarantäne

„Jeder freute sich darauf, zurück zur Arbeit zu kehren und es war ein herber Schlag, dass die Produktion drei Tage nach Beginn der Dreharbeiten gestoppt wurde“, offenbart ein Crewmitglied.

Nun stehen mindestens zwei Wochen Quarantäne an. „Die Ironie dabei ist, dass du denken würdest, dass Batman immun wäre, wenn man bedenkt, dass alles mit Fledermäusen angefangen hat“, fügt der Insider hinzu.

Start auf Oktober 2021 verschoben?

Für die von Regisseur Matt Reeves (54) inszenierte Comicbuch-Adaption war Anfang des Jahres bereits sieben Wochen lang gedreht worden, als die Arbeiten Mitte März aufgrund der Coronavirus-Pandemie gestoppt werden mussten. Es wird geschätzt, dass Cast und Crew noch weitere drei Monate Arbeit vor sich haben.

Ursprünglich sollte „The Batman“ im Juni 2021 in die Kinos kommen. Der Start wurde aber auf Oktober 2021 verschoben.