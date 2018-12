Robert Redford und sein letzter Film „Ein Gauner und Gentleman“

Mittwoch, 26. Dezember 2018 20:43 Uhr

Der Schauspieler, Filmregisseur, Filmproduzent und mehrfache Oscar-Preisträger Robert Redford ist bereits seit seinem 21. Lebensjahr als Schauspieler tätig – und will nun nach der Gaunerkomödie „The Old Man & the Gun – Ein Gauner und Gentleman“ Abschied nehmen.

Nach 60 Karriere-Jahren will sich Hollywood-Ikone als Schauspieler nun endlich in den wohlverdienten Ruhestand begeben. Zuvor wird er im Frühjahr noch einmal vor der Kamera zu sehen sein.

Sag niemals nie

In seinem neuen und (wie er selbst verkündete) letzten Film spielt er den in die Jahre gekommenen Bankräuber Forrest Tucker, dessen Verbrecher-Karriere auch mehr als 60 Jahre dauerte, bis er geschnappt wurde. Der Film beruht auf echten Begebenheiten.

Der 81-Jährige Redford sagte dem US-Magazin „Entertainment Weekly“ mit Blick auf das Ende seiner Schauspielkarriere: „Sag niemals nie, aber ich habe ziemlich sicher beschlossen, dass es das für mich als Schauspieler war“.

Vielleicht bleibt uns Robert Redford wenigstens noch als Regisseur erhalten. Der Kinostart von „The Old Man & the Gun – Ein Gauner und Gentleman“ in Deutschland ist am 28. März 2019. (CI)