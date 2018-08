Robin Hood mit Jamie Foxx und Taron Egerton: Neuer Trailer!

Freitag, 3. August 2018 21:07 Uhr

Die Bögen sind gespannt, die Pfeile geschärft! Um sich in der Schlacht gegen den skrupellosen Sheriff von Nottingham (Ben Mendelsohn) beweisen zu können, bringt Little John (Jamie Foxx) dem jungen Robin Hood (Taron Egerton) die nötigen Skills bei, und der Kampf Arm gegen Reich kann beginnen.

Ab dem 10. Januar 2019 kommt mit Robin Hood der legendäre Held wieder auf die große Leinwand – in einer spektakulären Revolte gegen Korruption und Ungerechtigkeit, für die Macht des Volkes! Mit dabei sind Will Scarlet (Jamie Dornan) und Maid Marian (Eve Hewson). Regisseur Otto Bathurst präsentiert eine moderne, düstere und vor allem actiongeladene Interpretation des weltbekannten Klassikers.

Der neue deutsche Trailer verrät schon mal, wie gut sich Robin Hood im Training als Bogenschütze schlägt. Außerdem präsentieren wir zwei neue Character-Poster der beiden Helden Taron Egerton und Jamie Foxx!

Egerton zählt übrigens zu den aufsteigenden britischen Stars, er darf demnächst die Rolle des Elton John in einem Biopic über den Popstar übernehmen.

Taron Egerton: Seine größten Filme

2014: Kingsman: The Secret Service

2015: Legend

2016: Eddie the Eagle – Alles ist möglich (Eddie the Eagle)

2017: Kingsman: The Golden Circle

2018: Billionaire Boys Club

2019: Robin Hood

2019: Rocketman