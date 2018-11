„Rocky Balboa“ nimmt Abschied

Donnerstag, 29. November 2018 13:24 Uhr

Sylvester Stallone hat angekündigt, dass seine legendäre Figur des „Rocky Balboa“ mit „Creed II“ zum letzten Mal in den Ring gestiegen ist.

„Leider vergehen alle Dinge… und enden“, schrieb Stallone auf Instagram. „Creed II“ wird mit großer Wahrscheinlichkeit der letzte Auftritt von „Rocky“ sein. Zwar hat der 72-jährige Superstar schon mehrfach angekündigt, sich aus dem Franchise zurückzuziehen, doch sein aktueller Post klingt ziemlich endgültig.

„Ein bedeutender Moment

Stallone teilte ein Video von den Dreharbeiten und schrieb dazu: „Ich schätze, das ist ein bedeutender Moment. Es war die letzte Nacht des Drehs und vermutlich das letzte Mal, dass ich das Privileg hatte, meinen lieben Freund Rocky zu spielen. Am Ende ist die Kamera etwas schräg, aber das Gefühl kommt rüber. Danke, dass ihr die ‚Rocky‘-Familie vier Dekaden lang in euer Herz geschlossen habt.“ Dennoch werde Rocky „nie sterben, denn er wird in Euch weiterleben“.

Wegen technischer Schwierigkeiten postete Stallone wenig später einen zweiten Beitrag mit ähnlichem Inhalt:

Die Rocky-Serie besteht aus acht Filmen, von denen der erste 1976 erschien und gleich zum Überraschungserfolg wurde. „Creed II“, der vermutlich letzte Film, kam erst vor kurzem in die Kinos. „Creed 2“ startet am 24. Januar in den Kinos. (dpa/KT)