Rosa Salazar und Keean Johnson – Die Stars aus „Alita: Battle Angel“

Mittwoch, 13. Februar 2019 22:25 Uhr

Seit über 20 Jahren wollte Star-Filmemacher James Cameron den Manga “Battle Angel Alita” verfilmen. Für „Alita: Battle Angel“ fungierte er nun als Produzent und erfüllte sich seinen Traum.

Nach so langer Zeit und so viel Arbeit bestand eine Herausforderung darin die Rollen mit passenden Darstellern zu besetzen. Mit Rosa Salazar und Keean Johnson hat das Filmteam interessante und talentierte neue Gesichter gefunden. Erfahrt hier alles zu den jungen Schauspielern!

Am Ende des Artikels gibt’s es noch eine Ticket-Verlosung!

Rosa Salazar

Robotermädchen Alita wacht eines Tages im Hause von Dr. Dyson auf – ohne Erinnerungen. Sie ähnelt einem normalen Mädchen, doch entdeckt schon bald ihre einzigartigen Kampffähigkeiten. Rosa Salazar verkörpert den schmalen Grat zwischen jungen Mädchen und tougher Frau brillant und souverän.

Geboren in Washington DC wurde Salazar adoptiert und wuchs in Greenbelt, Maryland auf. Um ihr Ziel Schauspielerin zu werden zu verfolgen, zog sie zunächst nach New York, später nach Los Angeles. Dort begann sie ihre Karriere in TV-Produktionen wie „Old Friends“, „Law & Order: LA“ und „American Horror Story“. Einem breiten Publikum wurde sie durch ihre wiederkehrende Rolle der Zoey DeHaven in „Parenthood“ bekannt.

2015 folgten Auftritte in Kino-Blockbustern wie „Die Bestimmung – Insurgent“ und „Maze Runner – Die Auserwählten in der Brandwüste“. Zuletzt war sie im Netflix-Megaerfolg „Bird Box“ an der Seite von Sandra Bullock zu sehen.

In „Alita“ übernimmt Rosa nun neben Schauspielgrößen wie die Oscar-Preisträger Christoph Waltz und Mahershala Ali ihre erste Hauptrolle in einem Kinofilm.

Keean Johnson

Keean Johnsons, der 1996 geboren wurde, spielt Hugo, Alitas Freund und Vertrauten in „Alita“. Hugo ist außerdem der erste Junge, für den Alita tiefere Gefühle entwickelt. Er unterstützt und bekräftigt sie, ihre Stärken und Fähigkeiten weiter zu ergründen.

Darsteller Keean Johnson begann seine Karriere am Theater und spielte bereits in über 300 Shows am Broadway mit. 2008 gehörte er zum Cast des Musicals „Billy Elliot“, welches 2008 mit dem Tony für das beste Musical ausgezeichnet wurde.

Um seine Leinwand-Karriere zu fördern, zog er mit seiner Familie nach Los Angeles und schaffte mit Rollen in TV-Serien wie „The Fosters“, „Nashville“, „Notorious“ und „Guidance“ erfolgreich den Sprung von der Theaterbühne auf die Fernsehbildschirme.

Genau wie Rosa Salazar ist Keean Johnson in „Alita: Battle Angel“ ab 14. Februar erstmalig auf der großen Kinoleinwand zu sehen und gilt als aufstrebender Hollywood-Star.

