Rosamund Pike freut sich über ihren Schauspiel-Erfolg

Rosamund Pikes Karriere ist „wahrscheinlich besser“ verlaufen, als sie sich das vorgestellt hat. Die 41-jährige Schauspielerin offenbart, dass sie im Moment sowohl in ihrem persönlichen als auch in ihrem beruflichen Leben unglaublich „glücklich“ ist und sich sehr „frei“ fühlt.

In einem Gespräch mit der ‚Sunday Times‘ erzählte die ‚Gone Girl – Das perfekte Opfer‘-Darstellerin: „Ich bin sehr glücklich in meiner Haut – ich bin glücklich in meinem Leben. Meine Karriere ist wahrscheinlich besser geworden [als ich mir das vorgestellt habe]. Es geht nicht nur darum, glücklich zu sein, es geht darum, frei zu sein“.

Nicht selbstverständlich

Ein Grund, warum sich die schöne Blondine so frei und glücklich fühlt, ist der, dass Rosamunde Pike genau wisse, dass sie sich in einer beneidenswerten Position als Schauspielerin befinde und nimmt dieses Privileg nicht als selbstverständlich hin.

„Ich befinde mich in einer sehr ungewöhnlichen Position, die ich nicht als selbstverständlich ansehe, wodurch ich einige sehr interessante Möglichkeiten habe. Ich suche nach Dingen, die inspirierend und provokativ sind, die mich zum Nachdenken anregen. Ich habe sehr viel gelernt“.