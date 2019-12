„Ruf der Wildnis“ mit Harrison Ford und Omar Sy: Die neusten Bilder!

US-Star Harrison Ford („Star Wars: Das Erwachen der Macht“, „Blade Runner 2049“) spielt in der x-ten Neuverfilmung von „Ruf der Wildnis“ den eigenwilligen John Thornton, Bucks Lebensretter und treuesten Freund.

In weiteren Rollen glänzen Dan Stevens („Die Schöne und das Biest“, „Lucy in the Sky“), der französische Superstar Omar Sy („Ziemlich Beste Freunde“, „Jurassic World“), Karen Gillian („Jumanji: The Next Level“, „Avengers: Endgame“), Bradley Whitford („Saving Mr. Banks“; „Die Verlegerin“) und Colin Woodell („Unsane – Ausgeliefert“, „Unknown User: Dark Web“).

Dank modernster Effekte und Animationstechnologien entsteht in „Ruf der Wildnis“ eine visuell mitreißende Welt, in der die Tiere zu fotorealistischen und emotional authentischen Charakteren werden. Kinostart ist am 20. Februar 2020. Wir haben die neusten Bilder!

Darum geht’s

Bucks glückliches Hundeleben wird vollkommen auf den Kopf gestellt, als er seinem Zuhause in Kaliforniern entrissen wird und sich plötzlich in der fremden Wildnis Alaskas zu Zeiten des Goldrauschs wiederfindet. Er wird in ein Rudel von Post-Schlittenhunden gesteckt und muss sich hier erst einmal behaupten.

Nachdem Buck einen gefährlichen Befehl verweigert, wird er lebensgefährlich verletzt. Zum Glück findet ihn John Thornton, der Buck wieder aufpäppelt und gesundpflegt. Die beiden werden unzertrennliche Freunde und für Buck beginnt das Abenteuer seines Lebens, bis er schließlich seinen wahren Platz in der Welt findet.

Verfilmung von 1972

Die erste aufsehenerregende Verfilmung des Buches von Jack London gab es 1972 in einer internationalen Koproduktion unter der Regie von Ken Annakin. Neben US-Filmlegende Charlton Heston (1923 – 2008) war darin auch Raimund Harmstorf (1939 – 1998) zu sehen, der Anfang der 1970er Jahre durch die Hauptrolle in dem Fernseh-Mehrteiler ‚Der Seewolf‘ berühmt wurde.