Ruth Wilson wird bald in diesem Drama hier zu sehen sein

Ruth Wilson und Matt Bomer werden in dem Film ‚The Book of Ruth‘ mit von der Partie sein, der die AIDS-Aufklärungsbefürworterin Ruth Coker Burks konzentrieren wird. Der Streifen beruht auf einer wahren Begebenheit.

Wilson wird die Rolle ihrer Namensvetterin Ruth übernehmen, einer gläubigen Christin, die sich um die Opfer der AIDS-Krise kümmerte. Bomer wird voraussichtlich Ruths Nachbarn verkörpern. Der Film markiert Wilsons Rückkehr auf die große Leinwand, nachdem sie in den Fernsehserien ‚The Affair‚ und ‚His Dark Materials‘ die Hauptrolle spielte.

„Ruths Geschichte wird gebraucht“

Michael Arden wird mit dem Film sein Regie-Debüt geben und Rebecca Pollock und Kas Graham sind für das Drehbuch verantwortlich. Sarah Lebutsch wird neben Cora Palfrey als ausführende Produzentin fungieren.

Arden wird von ‚Deadline‘ mit den Worten zitiert: „Es ist eine große Ehre und ein Privileg, diese wichtige Geschichte über die Verantwortung zu erzählen, die ein Mensch gegenüber einem anderen hat, besonders in einer Zeit der Krise. Als schwuler Mann habe ich das Gefühl, dass Ruths Geschichte von Einfühlungsvermögen angesichts großer Vorurteile und Widersacher in unserer modernen Zeit so sehr gebraucht wird.“

