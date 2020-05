Ryan Gosling dreht Weltraum-Thriller

Mit dem Weltall kennt er sich aus: Schauspieler Ryan Gosling will erneut abheben. Das Regie-Duo Chris Miller und Phil Lord („The Lego Movie“, „21 Jump Street“) will sich mit Schauspieler Ryan Gosling in den Weltraum begeben.

Die US-Filmemacher sind als Regisseure und Produzenten bei dem geplanten Astronauten-Thriller „Project Hail Mary“ an Bord, wie die Branchenblätter „Variety“ und „Hollywood Reporter“ am Samstag berichteten.

Der neue Roman aus der Feder von „Der Marsianer“-Autor Andy Weir soll im Frühjahr 2021 veröffentlicht werden. „Project Hail Mary“ dreht sich um einen Astronauten an Bord eines Raumschiffs, mit der Mission, die Erde zu retten. Gosling (39) steht seit März für die Hauptrolle fest. Der kanadische Star („La La Land“, „Blade Runner 2049“) war zuvor schon mit „Aufbruch zum Mond“ im Weltraum, in der Rolle des Astronauten Neil Armstrong.

Drehstart noch unklar

Der amerikanische Software-Entwickler und Autor Andy Weir hatte mit seinem Debütroman „Der Marsianer“ gleich großen Erfolg. Ridley Scott verfilmte das Science-Fiction-Abenteuer 2015 mit Matt Damon als Astronaut Mark Watney beim Überlebenskampf auf dem roten Planeten.

Das Studio MGM hatte sich kürzlich die Drehrechte für „Project Hail Mary“ gesichert. Wegen der Coronavirus-Krise liegen derzeit Filmarbeiten in Hollywood weitgehend brach. Ein möglicher Drehstart im kommenden Jahr nach Erscheinen des Buches wurde zunächst nicht bekanntgegeben. (dpa/KT)