24.09.2020 22:48 Uhr

Ryan Gosling: Nächste Rolle wieder als Stuntman

Hollywoodstar Ryan Gosling soll im einem neuen Film von David Leitch einen Stuntman spielen.

Ryan Gosling soll im einem neuen Film von David Leitch einen Stuntman spielen. Der ‚Hobbs & Shaw‘-Regisseur arbeitet an einem derzeit noch unbetitelten Drama und hat sich Gosling als Hauptdarsteller geschnappt.

Ryan Gosling war schon mal Stuntman

Ryan soll in dem Streifen einen Stuntman spielen – keine neue Rolle für den 39-jährigen Schauspieler. Bereits in den Dramen ‚Drive‘ und ‚The Place Beyond The Pines‘ mimte der Ehemann von Eva Mendes einen Stuntman. Es gibt derzeit keine Details über die Handlung des Action-Films, jedoch hat Leitch einen Vertrag mit Universal abgeschlossen, während der Co-Autor von ‚Iron Man 3‘, Drew Pearce, beim Drehbuch des Films mitarbeiten wird.

Netflix und Co. haben das Nachsehen

Laut der Website ‚Deadline‘ setzte sich Universal gegen Konkurrenten wie Netflix, Paramount und MGM durch und zahlte eine siebenstellige Summe, um Gosling in der Hauptrolle, Leitch an der Spitze und Pearce für das Drehbuch zu haben. Leitch befindet sich derzeit in der Vorproduktionsphase des Thrillers ‚Bullet Train‘ mit Oscar-Preisträger Brad Pitt in der Hauptrolle. Gosling wird unterdessen an der Seite von Chris Evans in Netflix‘ ‚The Gray Man‘ 2021 zu sehen sein. (Bang)

