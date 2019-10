Ryan Reynolds & John Krasinski bald gemeinsam vor der Kamera?

Ryan Reynolds (42) und John Krasinski (39) sind im Gespräch für den Film „Imaginary Friends“. Angeblich sollen beide Rollen in der neuen Fantasy-Komödie bekommen.

Der „A Quiet Place„- Darsteller Krasinski soll dabei jedoch nicht nur eine Rolle übernehmen, er soll auch als Drehbuchautor, Regisseur und Produzent an dem Film beteiligt sein. Berichten des US-Magazins „Variety‘ zufolge handelt der Film von einem Mann, der die unsichtbaren Freunde von anderen Menschen sehen und mit ihnen sprechen kann. Das führt allerdings zu einer Reihe von Problemen. Einige dieser Freunde fühlen sich nämlich vernachlässigt und werden aus diesem Grund bösartig.

Neue Projekte

Erst letzten Monat wurde bekannt, dass Reynolds, der ab 13. Dezember in Michael Bays „6 Underground“ auf Netflix zu sehen sein wird sowie für eine neue Musical-Verfilmung von Charles Dickens „A Christmas Carol“ unterschrieben hat. Der 42-Jährige wird in der berühmten Weihnachtsgeschichte an der Seite von Will Ferrell (52) zu sehen sein.