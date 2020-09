06.09.2020 11:36 Uhr

Salma Hayek bekommt bessere Rollen, seit sie alt ist

Salma Hayek freut sich darüber, mehr Rollen angeboten zu bekommen, seit sie 50 ist. Das hätte man eigentlich von Hollywood nicht gedacht.

Die Hollywood-Beauty enthüllt Erstaunliches: Nun, da sie älter ist, haben Regisseure mehr Interesse an einer Zusammenarbeit mit ihr.

„Es ist schwierig, es zu verstehen“

„Es bestärkte mich sehr, dass sie mich finden. Ich habe sie stets gefunden. Aber sie wollten mich nicht. Und dass sie nun zu mir kommen, ist mit 53 Jahren wirklich erfrischend. Es ist schwierig, es zu verstehen“, verrät Salma Hayek im Gespräch mit dem „OK!“-Magazin.

„Das war wirklich seltsam. Aber wisst ihr was? Seltsamen Menschen passieren seltsame Dinge.“

Sie kann es immer noch nicht glauben

Die dunkelhaarige Schönheit schaffte ihren Durchbruch dank der mexikanischen Telenovela „Teresa“, bevor sie nach Los Angeles zog, um ihren Traum von der Karriere als Filmstar weiter zu verfolgen.

Dass sie einmal derart erfolgreich sein würde, hätte sich die junge Salma nie erträumen können. „Die Dinge, die in meinem Leben passiert ist, sind komplett unvorstellbar“, gesteht die „Frida“-Darstellerin.

Nicht zu verbissen

Sie habe stets versucht, nicht zu verbissen und ehrgeizig an ihrer Karriere zu feilen. „An einem Punkt in deinem Leben sagst du dir einfach, dass du das richtige tust und so viel gibst, wie du kannst, anstatt darüber nachzudenken, was du willst oder was du nicht bekommst oder dass es jemand anders statt dir bekommt“, erläutert sie.

„Das gibt dir die Chance, Wege einzuschlagen, die du nie gehen wolltest und du hast den abenteuerlichen Sinn, zu gehen und zu entdecken statt zu viel zu planen.“

Das bereut sie

Als Kind war die heute 54-jährige Schauspielerin eine talentierte Turnerin. Das mexikanische Team wollte sogar, dass Salma bei den legendären internationalen Sportspielen für ihr Land antritt – doch der Vater der Filmdarstellerin machte ihr einen Strich durch die Rechnung. Lange Zeit konnte Salma den Gedanken ‚Was wäre wenn?‘ nicht abschütteln – doch spätestens nach ihrem Erfolg mit ‚From Disk till Dawn‘ war ihr klar, dass sie den richtigen Weg eingeschlagen hat.