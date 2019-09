Sam Smith: Hat er den Sänger des neuen Bond-Songs verraten?

Sam Smith denkt, dass Elton John oder Dua Lipa den nächsten Bond-Song schreiben werden. Dem britischen Musiker wurde selbst 2015 die Ehre zuteil, mit ‚Writing’s On The Wall‘ den Track für ‚Spectre‚ zu verfassen.

Deshalb ist er nun umso gespannter, wer für das nächste 007-Abenteuer in seine Fußstapfen treten wird. „Jeder redet gerade darüber. Ich bin gespannt, zu erfahren, wer es ist. Ich würde es lieben, wenn es Dua machen würde“, verrät Sam gegenüber ‚Hits Radio‘.

Quelle: instagram.com

„Ed fragt mich jeden Tag danach“

Doch auch den ‚Tiny Dancer‘-Interpreten kann er sich gut in der Rolle vorstellen. „Ich denke, dass es eigentlich Elton John machen sollte. Er hat noch nie einen gemacht, was mir verrückt erscheint. Er ist immer noch der unglaublichste Sänger, also finde ich, dass er eines Tages machen sollte“, erklärt er.

Ein weiterer Name, der nicht nur in Fankreisen großen Anklang findet, lautet Ed Sheeran. Sein Manager Stuart Camp erklärte zuletzt, dass der ‚Shape Of You‘-Star großes Interesse daran habe, den Titelsong zu schreiben.

Quelle: instagram.com

„Ed fragt mich jeden Tag danach. Und ich sage ‚Die Sache, die sie zum Schluss machen, ist die Musik‘. Diese Geschichten, die besagten, dass Ed Daniel Craigs Lieblingskünstler ist und alles geschieht, sind nicht wahr. Allerdings ist es definitiv etwas, dass er gerne tun würde. Es ist eine Sache auf der Liste, die er noch abzuhaken hat“, sagte er im Gespräch mit ‚Music Week‘.