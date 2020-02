Samuel L. Jackson: Neue Rolle als Auftragskiller

Samuel L. Jackson soll in einem neuen Film einen pensionierten Auftragskiller spielen. ‚Deadline‘ zufolge soll der ‚Captain Marvel‚-Star in dem noch nicht betitelten Projekt die Hauptrolle übernehmen, das von John Requa und Glenn Ficara geleitet wird.

Die beiden haben bereits bei ‚Focus‘ und ‚Whiskey Tango Foxtrott‘ Regie geführt. Samuel wird die Rolle von Morris Stokes spielen, der einst der vertrauenswürdige Killer für den Mafiaboss „Easy-A“ war.

Im Bann der Mafia

In dem kommenden Film, in dem Morris‘ Neffe einen dummen Fehler macht, bekommt er einen Anruf von seinem alten Chef und muss sich entscheiden, ob er wieder in den Schoß der Mafia zurückkehren will oder nicht.

Morris steht vor der Entscheidung, entweder dem Kind zu helfen, das verlorene Geld zurückzubekommen, oder ihm eine Kugel zu verpassen. Der 71-jährige Schauspieler wird mit dem Co-Autor von ‚Soul Men‘, Matthew Stone, der das Drehbuch für den Film verfasst hat, erneut zusammenarbeiten.

Es wurde auch bestätigt, dass das Projekt von John Davis produziert wird, zu dessen Filmografie ‚Predator‚ und ‚I, Robot‚ gehören.