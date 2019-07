Samuel L. Jackson und Chris Rock in Fortsetzung von „SAW“

Dienstag, 9. Juli 2019 19:52 Uhr

Samuel L. Jackson wird eine Rolle in Chris Rocks ‚Saw‘-Fortsetzung übernehmen. Der 70-jährige Schauspieler wird neben dem 54-jährigen bekannten Komiker im neunten Teil der Reihe vor der Kamera stehen.

Regie wird Darren Lynn Bousman führen, die Dreharbeiten beginnen laut ‚Bloody Disgusting‘ diese Woche. Zuvor war berichtet worden, dass Chris sich mit der Produktionsfirma Lionsgate zusammen getan hatte, um die Neuverfilmung des Horror-Klassikers in die Wege zu leiten.

Bousman schrieb über sein neuestes Projekt auf Twitter: „Wir fangen in ein paar Tagen mit dem neuen ‚Saw‘-Film an. Ich hatte nie daran gedacht, dass ich das jemals tippen würde! Ich muss ehrlich sein. Niemand ist bereit für den Wahnsinn, der aus dem Bildschirm bluten wird!“ Chris rock spielt einen Polizeibeamten, der Verbrechen aufklären soll, Jackson seinen Vater. Kinostart soll im Oktober 2020 sein.

Derweil wird Jackson in absehbarer Zeit wieder als Nick Fury für die Marvel-Superhelden-Reihe vor der Kamera stehen.

Quelle: instagram.com

„Die Geschichten werden komplexer“

Erst vor kurzem hatte der Hollywood-Star darüber gesprochen, dass Marvel-Streifen seiner Meinung nach komplexer seien als andere Filme des Genres. Er sagte im Interview mit der Online-Website ‚Coming-Soon.net‘: „Naja, die Technologie hat sich sehr verändert. Das ‚Marvel Playbook‘ ist viel detaillierter als früher und die Geschichten werden komplexer. Es gibt Momente, wo man sich denkt, dieser Film wird auf sehr interessante Weise wirklich etwas anderes sein und sehr erfolgreich werden. Das kommt daher, weil in diesen Filmen Dinge passieren, die in anderen Filmen nicht unbedingt so zu sehen sind.“