Sarah Jessica Parker: Für diesen Anlass spielt sie noch mal Carrie

Sarah Jessica Parker ist das Gesicht der neuen Fendi-Kampagne rund um die legendäre „Baguette-Bag“. Die 53-jährige Schauspielerin schlüpft für das neue Werbevideo des italienischen Modehauses erneut in ihre legendäre Rolle als Carrie Bradshaw aus ‚Sex and the City‘, die sie zuletzt 2010 im zweiten Kinofilm spielte.

In dem Clip sieht man vier Freundinnen, die gemeinsam durch New York City schlendern – eine Hommage an die legendäre Szene aus der Serie – und nach der lilafarbenen Tasche Ausschau halten. Als sie eine Verkäuferin allerdings danach fragen, erfahren sie, dass eine Dame diese bereits gekauft hat, woraufhin die vier Fashionistas, verkörpert von den Influencerinnen Caroline Daur, Natasha Lau, Ebonee Davis und Melissa Martinez, Bradshaw (Parker) auf der Straße entdecken, sie stoppen und sagen: „Madame, wir brauchen diese Tasche!“

„Oh, dies ist keine Tasche. Dies ist eine Baguette“

Die fiktionale Kolumnistin belehrt die Frauen dann darüber, um was genau es sich bei der Tasche handelt, dreht sich um und sagt: „Oh, dies ist keine Tasche. Dies ist eine Baguette.“ Neben das Video schrieb das Unternehmen: „Vier Freundinnen, NYC und die neue #FendiBaguette… Eine Ode an den essentiellen New York-Style – eine leichte, selbstbewusste Nonchalance mit einem modisch modernen Dreh.“

Quelle: instagram.com



Die blonde Schönheit war erst vergangenen Monat im Rahmen einer Stella-Artois-Werbung als Carrie Bradshaw zu sehen gewesen und half damit der Wohltätigkeitsorganisation Water.org. Damals sagte sie der ‚Huffington Post‘: „Es war eine Weile her. Es hat echt Spaß gemacht. Ein bisschen eigenartig auf die beste Art und Weise. Es war besonders bedeutsam, weil der Grund war, dieser Initiative zu helfen.“ Die Motivation zu der Kampagne bekam die Schauspielerin durch die kreative Umsetzung der Anzeige und den guten Zweck als solchen.