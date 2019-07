Sarah Jessica Parker wurde am Filmset belästigt

Montag, 8. Juli 2019 15:29 Uhr

Sarah Jessica Parker wurde Opfer unangemessenen Verhaltens am Filmset – sie setzte sich gegen einen „großen Filmstar“ zur Wehr. Die 54-jährige Schauspielerin befand sich zu Beginn ihrer Karriere offenbar in einer Situation, in der sie sich, wie sie selbst sagt, gegen einen „großen Filmstar“ wehren musste, da sich dieser gegenüber der jungen Schauspielerin unangemessen verhalten haben soll.

In einem Radiointerview erzählte der einstige ‚Sex and the City‘-Star jetzt über die damaligen Geschehnisse. So sagte Parker ‚NPR’s Fresh Air‘, dass sie nicht nur einmal mit Männern zu tun hatte, die sich am Filmset unangemessen verhalten hätten. Durch das Aufkommen der #MeeToo-Bewegung seien ihr viele Situationen ins Bewusstsein gerutscht, in denen es zu Fehlverhalten ihr gegenüber kam.

Es war ein „bekannter Filmstar“

„Ich fühlte mich nie ganz in der Lage – egal, welche Rolle ich am Set hatte – ich fühlte mich nie so mächtig wie der Mann, der sich unangemessen benahm“, berichtet der Filmstar. Früher habe sie oft nichts gesagt und die Erlebnisse beiseitegeschoben, damit ihr es möglich war, weiterarbeiten zu können. Jedoch erinnert sich Parker an einen Vorfall, in dem sie ein „bekannter Filmstar“ belästigte.

Sie erklärte, dass dies das einzige Mal gewesen sei, dass sie gegen jemanden vorgegangen sei. Sie habe diesen Mann dann ihrem Agenten gemeldet – nennt im Interview aber weder den Namen des Mannes noch was ihr widerfahren ist oder an welchem Film oder welcher Serie sie damals arbeitete. Jedoch teilte die Frau von Matthew Broderick mit, dass, nachdem sie ihrem Agenten davon berichtete, sich innerhalb „weniger Stunden alles geändert“ habe. Ihr Agent habe diesem Mann gesagt, dass Jessica das Set sofort verlassen und nicht zurückkommen werde, wenn er sich weiter in dieser Weise verhalte.