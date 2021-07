„SATC“-Spin-off: Sarah Jessica Parker stellt neue Gesichter vor

Spot On News - Entertainment

16.07.2021 09:24 Uhr

Die Dreharbeiten zum "Sex and the City"-Spin-off "And just like that..." laufen. Nun hat Sarah Jessica Parker auf Instagram verraten, wer die neuen Gesichter sind.

