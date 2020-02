„SAW: Spiral“ mit Samuel L. Jackson und Chris Rock – der erste Trailer!

Mit „SAW: Spiral“ wird bald ein neues Kapitel in der Geschichte der Jigsaw-Morde geschrieben. Wie es in der SAW-Saga mit ihren perfiden Fallen weitergeht, erfahren wir in diesem Sommer in den deutschen Kinos. Nur noch wenige Monate also, bis es wieder heißt: Ich möchte ein Spiel spielen… Jetzt gibt es zumindestens schon mal einen englischsprachigen ersten Trailer.

Für den neunten Teil der SAW-Reihe (Originaltitel „Spiral: From the Book of Saw“) nahm ein bekanntes Gesicht auf dem Regiestuhl Platz: Darren Lynn Bousman zeichnete bereits für die Teile II, III und IV des erfolgreichen Horror-Franchises verantwortlich. Vor der Kamera stehen diesmal US-Star Chris Rock, Hollywood-Legende Samuel L. Jackson.

Zu den weiteren Stars des Films gehören auch Max Minghella (The Social Network, Prakti.com) und Marisol Nichols (Scream 2, Felon) u.v.a. Das Drehbuch schrieben Josh Stolberg und Pete Goldfinger basierend auf einer Story-Vorlage von Hauptdarsteller Chris Rock.

Kinostart ist hierzulande am 11. Juni.

Die SAW-Filmreihe

SAW (2004)

SAW II (2005)

SAW III (2006)

SAW IV (2007)

SAW V (2008)

SAW VI (2009)

SAW 3D Vollendung (2010)

Jigsaw (SAW VIII) 2017