Scarlett Johansson dreht Disney-Spektakel "Tower of Terror"

26.06.2021 19:44 Uhr

Hollywoodstar Scarlett Johansson wird "Tower of Terror" produzieren und eine Hauptrolle übernehmen.

Wie die Branchenseite „Collider“ berichtet, hat sich die 36-jährige Schauspielerin mit „Disney“ zusammen getan, um das geplante Projekt mit ihrem Studio „These Pictures“ in die Wege zu leiten.

Wenig über die Story bekannt

Das Drehbuch wird von Jonathan Lia verfasst werden. Bisher gibt es keinen Regisseur für „Tower of Terror“, auch die Details des Plots sind bisher unbekannt. Der Film lehnt sich offenbar an eine gleichnamige Attraktion aus einem Disney-Freizeitpark an, die bereits 1997 einen Film mit Steve Guttenberg, Kirsten Dunst, Nia Peeples und Michael McShane inspirierte.

In ihrem nächsten Film „Black Widow“ wird Scarlett Johansson erneut in der Titelrolle und deren Alter-Ego Natasha Romanoff zu sehen sein.

Scarlett Johansson erkrankt

Erst vor kurzem wurde bekannt, dass sowohl Scarlett als auch ihre Kollegin Florence Pugh bei den Dreharbeiten unter einer Lungenentzündung litten. Die Regisseurin Cate Shortland verriet: „Es war als wären wir in der Armee. Am Ende drehten Scarlett und Florence beide, obwohl sie Lungenentzündungen hatten.“ (Bang)