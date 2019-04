Scarlett Johansson: „Ich werde ihn sabotieren“

Mittwoch, 24. April 2019 10:29 Uhr

Scarlett Johansson scherzte, sie wolle Paul Rudds ‚Saturday Night Live‘-Moderation „sabotieren“. Die Hollywood-Schauspielerin, die in ‚Avengers: Endgame‘ die Superheldin Black Widow neben Rudds Charakter Ant-Man verkörpert, erklärte, sie wolle ihre Kontakte nutzen um Chaos auszulösen, wenn ihr 50-jähriger Co-Star am 8. Mai zu der Late-Night-Sketch-Show zurückkehrt.

‚Entertainment Tonight‘ sagte Johansson lachend: „Ich habe Beziehungen. Ich werde sicherstellen, dass er es wirklich schwer haben wird, Leute. Ich werde ihn sabotieren. Ich werde von innen heraus agieren, [damit] er nicht weiß, was kommt. Ich komme, Paul! Pass auf!“ Es wird das vierte Mal sein, dass der ‚Clueless – Was sonst?‘-Star die beliebte Samstagabend-Show moderiert.

Sie ist eine Plaudertasche

Seiner Kollegin hingegen wurde diese Ehre bereits fünfmal zuteil. Die 34-jährige Schauspielerin gab kürzlich zu, es sei „traumatisierend“ gewesen, die vielen Geheimnisse rund um ‚Avengers: Endgame‘ zu bewahren. Sie enthüllte bei einem Londoner Fan-Event, dass es äußerst anstrengend gewesen sei und dass sie oft fürchtete, aus Versehen irgendetwas zu verraten. Gegenüber ‚talkRADIO‘ erzählte Johansson: „Ich bin so aufgeregt, dass ich diese Geheimnisse nicht mehr bewahren muss, denn es stresst mich total und traumatisiert mich. Es geht buchstäblich so weit, dass ich nach Hause gehe und nachts wach liege und sage: ‚Ist alles okay? Habe ich irgendetwas gesagt? Nein, alles ist gut?'“

Chris Hemsworth, der in der Filmreihe den Gott Thor spielt, erklärte weiter, dass die Darsteller zwar nur Teile des Drehbuchs erhielten, das gesamte Skript zum Film jedoch unter „erhöhten Sicherheitsmaßnahmen“ ebenfalls lesen konnten. Allerdings wolle sich der Australier „wie ein Fan“ fühlen, weshalb er das Skript nicht las und lieber auf den fertigen Film wartet.