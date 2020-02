Schmähpreis: Goldene Himbeeren für „Joker“ und „Cats“?

Die „Goldene Himbeere“ ist ein Spottpreis. In diesem Jahr sind dafür das Filmmusical „Cats“, der Action-Streifen „Rambo: Last Blood“ und eine Komödie der Madea-Reihe nominiert.

Über diese Nominierungen freut sich keiner: Das Filmmusical „Cats„, die Komödie „A Madea Family Funeral“ und der Action-Streifen „Rambo: Last Blood“ haben in diesem Jahr jeweils acht Chancen auf „Goldene Himbeeren„.

Alle drei sind unter anderem in der Sparte „Schlechtester Film“ nominiert, wie die Verleiher von Hollywoods Spottpreisen, einen Tag vor der Oscar-Gala, bekanntgaben. In der Spitzenkategorie mischen auch noch die Psychothriller „The Fanatic“ und „The Haunting of Sharon Tate“ mit.

Reichlich Superstars nominiert

Mit „Rambo“-Star Sylvester Stallone sind in der Sparte „Schlechtester Schauspieler“ auch James Franco („Zeroville“), David Harbour („Hellboy“), Matthew McConaughey („Serenity“) und John Travolta (gleich mit zwei Filmen: „The Fanatic“ und „Trading Paint“) im Rennen. Unter den „Razzies“-Anwärterinnen sind Oscar-Preisträgerin Anne Hathaway („Glam Girls – Hinreißend verdorben“ und „Serenity“), Francesca Hayward („Cats“) und Rebel Wilson, ebenfalls für „Glam Girls“.

Komiker Tyler Perry, der in der Komödie „A Madea Family Funeral“ vier verschiedene Männer- und Frauenrollen spielt, steckte ebensoviele Nominierungen ein, darunter auch als schlechteste Leinwand-Combo. Bei den 40. „Razzies“ ist die Sparte „rücksichtslose Missachtung von Menschenleben und Gemeingut“ neu dazugekommen. Dort treten gewalttätige Streifen wie „Hellboy“, „Rambo: Last Blood“ und „Joker“ an. Bei der Oscar-Gala am Sonntag ist „Joker“ mit elf Nominierungen der große Favorit – auch als bester Film.

Quelle: instagram.com

1980 fing alles an

Die „Razzies“ (kurz für Raspberry/Himbeere) wurden 1980 von dem Cineasten John Wilson als Gegenstück zur glanzvollen Oscar-Verleihung ins Leben gerufen. Nach Angaben der Gruppe stimmten mehr als 1000 Mitglieder aus den USA und zwei Dutzend weiteren Ländern ab. Der Termin für die Preisverleihung sollte später bekannt gegeben werden.

Die Nominierten bleiben der Witz-Show normalerweise fern. Eine Ausnahme machten „Catwoman“ Halle Berry (2005) und Sandra Bullock, die 2010 unter lautem Applaus auf die Bühne trat, um Spott für „Verrückt nach Steve“ einzustecken.

Quelle: instagram.com

Die Nominierungen 2020

Schlimmster Film

Cats

The Fanatic

The Haunting of Sharon Tate

A Madea Family Funeral

Rambo: Last Blood

Schlimmster Schauspieler

James Franco / Zeroville

David Harbour / Hellboy

Matthew McConaughey / Serenity

Sylvester Stallone / Rambo: Last Blood

John Travolta / The Fanatic & Trading Paint

Schlimmste Schauspielerin

Hilary Duff / The Haunting of Sharon Tate

Anne Hathaway / The Hustle & Serenity

Francesca Hayward / Cats

Tyler Perry / (As Medea) A Madea Family Funeral

Rebel Wilson / The Hustle

Schlimmste Nebendarstellerin

Jessica Chastain / Dark Phoenix

Cassi Davis / A Madea Family Funeral

Judi Dench / Cats

Fenessa Pineda / Rambo: First Blood

Rebel Wilson / Cats

Schlimmste Nebendarsteller

James Corden / Cats

Tyler Perry / A Madea Family Funeral (as “Joe”)

Tyler Perry / A Madea Family Funeral (as “Uncle Heathrow”)

Seth Rogan / Zeroville

Bruce Willis / Glass

Schlimmste Filmmusik

Any Two Half-Feline/Half-Human Hairballs / Cats

Jason Derulo & His CGI-Neutered “Bulge” / Cats

Tyler Perry & Tyler Perry (or Tyler Perry) / A Madea Family Funeral

Sylvester Stallone & His Impotent Rage / Rambo: Last Blood

John Travolta & Any Screenplay He Accepts

Schlimmster Regisseur

Fred Durst / The Fanatic

James Franco / Zeroville

Adrian Grunberg / Rambo: Last Blood

Tom Hooper / Cats

Neil Marshall / Hellboy

Schlimmstes Drehbuch

Cats / Drehbuch by Lee Hall and Tom Hooper

The Haunting of Sharon Tate / Written by Danial Farrands

Hellboy /Drehbuch by Andrew Cosby

A Madea Family Funeral / Written by Tyler Perry

Rambo: Last Blood /Drehbuch by Matthew Cirulnick and Sylvester Stallone

Schlimmstes Remake oder Sequel

Dark Phoenix

Godzilla, King of the Monsters

Hellboy

A Madea Family Funeral

Rambo: Last Blood

Rücksichtslose Missachtung von Menschenleben und Gemeingut

Dragged Across Concrete

The Haunting of Sharon Tate

Hellboy

Joker

Rambo: Last Blood

Razzie Erlöser Preis

Eddie Murphy / Dolemite Is My Name

Keanu Reeves / John Wick 3 & Toy Story 4

Adam Sandler / Uncut Gems

Jennifer Lopez / Hustlers

Will Smith / Aladdin