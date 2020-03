Schnappt Jon Hamm Kollegen Josh Brolin in „Kill Switch“ weg?

Jon Hamm ist in Gesprächen in Steven Soderberghs ‚Kill Switch‚ mitzuspielen. Laut ‚Collider‘ soll sich der 48-Jährige seinen Kollegen Don Cheadle und Sebastian Stan in dem Film anschließen.

Josh Brolin war zuvor für das Projekt angedacht, musste es aber aufgrund von Terminkonflikten mit der Amazon-Serie ‚Outer Range‘ absagen. Der Film basiert auf einem Drehbuch von Ed Solomon und wird als ein Krimidrama aus den 1950er Jahren beschrieben.

In der Unterwelt

Die Handlung spielt in Detroit, wo ein Trio von Kriminellen einen Einbruch durchführt. Schon bald fragen sie sich, ob sie betrogen worden sind. Hamm soll einen Polizisten spielen, der dem Trio auf den Fersen ist.

Das Projekt wird von Casey Silver produziert und soll noch in diesem Sommer mit den Dreharbeiten beginnen und voraussichtlich bei HBO Max landen, nachdem Steven einen Dreijahresvertrag mit dem Sender unterzeichnet hat.

Jon wird bald neben Tom Cruise in ‚Top Gun 2‚ zu sehen sein. Außerdem hat er die Dreharbeiten zu John Patrick Stanleys Romantikdrama ‚Wild Mountain Thyme‘ abgeschlossen, in dem er mit Emily Blunt und Jamie Dornan zusammenarbeitet.