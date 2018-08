„Sexy Beast“: Kehrt das fieseste Dreckstück des Kinos als Serie zurück?

Samstag, 18. August 2018 18:29 Uhr

‚Sexy Beast‘ kehrt voraussichtlich als TV-Serie zurück. Wie ‚Deadline‘ berichtet, entwickelt Paramont TV eine neue Serie, die auf dem britischen Krimidrama von 2001 mit Ray Winstone und Ben Kingsley als einzigartiges Gangster-Scheusal basieren soll.

Der ‚Sopranos‘-Drehbuchautor Matthew Caleo sei bereits mit an Bord geholt worden, um zur kreativen Entwicklung der Serie beizutragen.

Der originale Film erzählte die Geschichte von Gal Dove (Winstone), der sich nach mehreren Gefängnisaufenthalten mit seiner Frau in Spanien zur Ruhe setzt. Doch die Schatten der Vergangenheit holen ihn ein. Die sonnengetränkte Idylle wird jedoch getrübt, als der Gangster Don Logan (Ben Kingsley) erscheint und ihn dazu überreden will, einen letzten großen Auftrag anzunehmen. Dabei handelt es sich um einen Banküberfall in London für den Verbrecherboss Teddy Bass (Ian McShane).

Oscar-Nominierung

Das neue Sequel soll schildern, wie Gal anfängt, für Teddy zu arbeiten und seine Frau, die frühere Pornodarstellerin DeeDee Dove (Amanda Redman), trifft. Für seine Rolle des Don Logan erhielt Kingley sehr viel Lob und erhielt diverse Auszeichnungen, unter anderem auch den Europäischen Filmpreis als Bester Darsteller. Außerdem wurde er 2002 sowohl für einen Golden Globe als auch einen Oscar nominiert.

