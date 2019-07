Shanina Shaik möchte lieber Schauspielerin sein

Sonntag, 28. Juli 2019 10:56 Uhr

Shanina Shaik schreibt ihre Lebensziele auf eine Tafel. Das Victoria’s Secret-Model hat im Leben noch so einige Pläne und Ziele und um nicht von ihrem eigenen Weg abzukommen, verdeutlicht sie diese immer in einem Fünfjahresplan auf einem gut sichtbaren Board, von dem sie Dinge, die sie bereits erreicht hat, abhaken kann.

„Es gibt noch so viele Dinge, die ich erreichen will und sie alle an einem Ort aufgeschrieben zu haben und mich selbst zur Rechenschaft zu ziehen, ist mir wirklich wichtig. Es ist so ein unglaubliches Gefühl, wenn ich etwas auf meiner Traumcollage abhaken kann“, verrät Shanina Shaik im Gespräch mit der australischen Ausgabe der Zeitung ‚Daily Mail‘.

Aktuell besteht ihr Vision-Board besonders aus den Plänen für ihr eigenes Business. Sie möchte nämlich bald ihre Leidenschaft für Gesundheit zum Beruf machen und außerdem ihre Schauspielkarriere vorantreiben. „Ich bin sehr leidenschaftlich, wenn es um Gesundheit und Wellness geht. Ich würde in der Zukunft gerne mein eigenes Geschäft in dem Bereich gründen. Ich liebe die Schauspielerei, deswegen schaue ich auch immer danach, weiterhin beim Film zu arbeiten.“