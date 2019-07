Sharon Stone: „Ich war der heißeste Film-Star, dann habe ich alles verloren“

Freitag, 19. Juli 2019 12:44 Uhr

Sharon Stone packt über den Albtraum Schlaganfall aus. Die Hollywood-Darstellerin enthüllt, dass die tückische Gehirnerkrankung in ihrer Familie liegt. Sie selbst erlitt 2001 einen Schlaganfall, was ihre Welt komplett auf den Kopf stellte. Danach sei nichts mehr so gewesen wie vorher.

„Meine Mutter hatte einen Schlaganfall. Meine Großmutter hatte einen Schlaganfall. Ich hatte einen massiven Schlaganfall – und eine neuntägige Gehirnblutung. Die Leute haben mich auf eine Art und Weise behandelt, die brutal unhöflich war“, offenbart die 61-Jährige. „Von anderen Frauen in meiner Industrie bis zu der weiblichen Richterin, die meinen Fall behandelt hat: Ich glaube nicht, dass irgendjemand das Ausmaß davon versteht, wie gefährlich ein Schlaganfall für Frauen ist und was es verlangt, um sich davon zu erholen – ich habe um die sieben Jahre dafür gebraucht.”

Sie wurde vergessen

Im Gespräch mit ‚Variety‘ beklagt die Schauspielerin die Oberflächlichkeit in Hollywood. Ihr Status als Sexbombe habe für viele einfach nicht mit der hässlichen Realität eines Schlaganfalls zusammengepasst. „Ich habe alles verloren, was ich hatte. Ich habe meinen Platz im Business verloren. Ich war so etwas wie der heißeste Film-Star, wisst ihr? Prinzessin Diana und ich waren so berühmt – und dann starb sie und ich hatte einen Schlaganfall. Und wir wurden vergessen“, schildert Sharon Stone.

Die Blondine gesteht, dass sie viel zu leichtsinnig mit den ersten Anzeichen ihres Schlaganfalls umgegangen sei: „Wenn du wirklich schlimme Kopfschmerzen hast, musst du ins Krankenhaus gehen. Ich ging erst am dritten oder vierten Tag meines Schlaganfalls ins Krankenhaus. Die meisten Leute sterben. Meine Überlebenschance lag bei einem Prozent, als ich operiert wurde – und einen Monat lang wussten sie nicht, ob ich überleben würde.”