„Shazam!“: Der nächste Superheld kommt ins Kino

Samstag, 1. Dezember 2018 22:49 Uhr

David F. Sandberg („Annabelle 2“) inszeniert „Shazam!“ Zachary Levi (TV-Serie „Chuck“) übernimmt die Hauptrolle in dieser Geschichte über den Ursprung des gleichnamigen DC-Superhelden. Der Film soll am 5. April 2019 in die Kinos kommen. Wir haben alle Informationen dazu.

Weitere Rollen spielen Asher Angel (TV-Serie „Story of Andi“) als Billy Batson und Mark Strong (die „Kingsman“-Filme) als Superschurke Dr. Thaddeus Sivana.

Zur Besetzung von „Shazam!“ gehören auch Jack Dylan Grazer („Es“) als Billys bester Freund und ultimativer Superheld-Fan Freddy, der in derselben Pflegefamilie lebt – ebenso wie Mary, dargestellt von Grace Fulton („Annabelle 2“), Darla, gespielt von Faithe Herman (TV-Serie „This Is Us – Das ist Leben“), Eugene, gespielt von Ian Chen (TV-Serie „Fresh Off the Boat“) und Pedro, dargestellt von Jovan Armand (TV-Serie „Hawaii Five-O“). Cooper Andrews (TV-Serie „The Walking Dead“) und Marta Milans (TV-Serie „Killer Women“) spielen die Pflegeeltern Victor und Rosa Vasquez. Oscar-Kandidat Djimon Hounsou („Blood Diamond“) ist als Zauberer zu sehen.

Darum geht’s

In uns allen steckt ja irgendwie ein Superheld – mit nur ein bisschen Magie können wir ihn hervorzaubern. In Billy Batsons (Angel) Fall muss er einfach das Wort „Shazam!“ rufen, und schon verwandelt sich das freche 14-jährige Pflegekind in den erwachsenen Superhelden Shazam (Levi) – so hat es ein uralter Zauberer bestimmt. Gerade weil Billy im Grunde noch ein Kind ist, genießt er sein muskelbepacktes, göttergleiches Alter Ego in vollen Zügen und probiert seine Superkräfte genauso aus, wie jeder Teenager es tun würde: Hauptsache, es macht Spaß!

Kann er fliegen? Verfügt er über den Röntgenblick? Kann er aus dem Handgelenk Blitze schleudern? Kann er sich vor der Sozialkunde-Klausur drücken? Shazam testet seine Fähigkeiten bis zum Anschlag – mit kindlich-unbekümmerter Rücksichtslosigkeit. Doch bald wird aus dem wilden Spiel tödlicher Ernst: Wenn Shazam seine besonderen Fähigkeiten nicht schnellstens in den Griff bekommt, wird er sich gegen die bösen Mächte von Dr. Thaddeus Sivana (Strong) nicht zur Wehr setzen können.