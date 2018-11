„Shrek“: Neuauflage in der Mache

Donnerstag, 8. November 2018 06:33 Uhr

Der Macher von „Ich, einfach unverbesserlich“ wird den Reboot der „Shrek„-Reihe übernehmen.

Chris Melendandri, der Produzent des „Ich, einfach unverbesserlich“- sowie des „Minion„-Franchise, nimmt den Reboot der „Shrek“-Filmreihe in Angriff. Laut „Variety“ wurde Melendandri damit beauftragt, frische Storylines zu entwickeln, um den grünen Oger an neue Zielgruppen heranzuführen. Der Animations-Magier versicherte jedoch bereits, das Franchise mit dem größten Respekt zu behandeln. Insbesondere die Sprechrollen lobte Melendandri ausdrücklich, so dass es möglich ist, dass die Original-Sprecher des Figurenkosmos auch beim Reboot dabei sein werden.

„Es muss sich wie ein Aufbruch anfühlen“

Natürlich werde es auch einige Veränderungen geben – zwar fühle Melendandri aktuell den Druck, der auf ihm lastet, andererseits sei er zuversichtlich, die richtige Story zu finden; es sei nur eine Frage der Zeit.

Dem Branchenblatt „Variety“ sagte er: „Es gibt unheimlich viel Spaßiges in dieser Welt, aber es ist eine hohe Messlatte, einen Ansatz zu finden, der wirklich nur für diese Welt funktioniert. Man muss etwas in der bestehenden Erzählung finden, dass sich wie ein Aufbruch anfühlt.“