Sie stehen ohne da! Oscars erstmals seit 1989 ohne Moderator

Mittwoch, 6. Februar 2019 12:29 Uhr

Das gab es seit 1989 nicht mehr: Die renommierte Oscar-Verleihung geht in diesem Jahr ganz ohne Gastgeber über die Bühne im Dolby Theatre.

Nach der Absage von Komiker Kevin Hart wird die diesjährige Oscar-Verleihung ganz ohne Gastgeber über die Bühne gehen. Wie der ausstrahlende Sender ABC unter Berufung auf die Filmakademie mitteilte, wird es bei der 91. Vergabe der Goldjungen am 24. Februar Ortszeit (MEZ 25. Februar) in Los Angeles nur Präsentatoren geben, die die begehrten Trophäen an die Preisträger aushändigen.

Die Academy bestätigte am Montag (04. Februar), dass der ‚Spectre‘-Star Daniel Craig, die 63-jährige Bildschirmlegende Whoopi Goldberg und Sängerin Jennifer Lopez unter den Laudatoren sind. Doch die Liste geht weiter: Awkwafina, Chris Evans, Brie Larson, Amy Poehler, Maya Rudolph, Amandla Stenberg, Charlize Theron, Tessa Thompson und Constance Wu werden die Goldjungen am 24. Februar in Hollywood im Dolby Theater an die glücklichen Gewinner überreichen.

Normalerweise führen dazu ein oder mehrere Gastgeber durchs Programm. Mit Spaß-Einlagen lockerten früher etwa die Moderatoren Jimmy Kimmel oder Ellen DeGeneres die Gala auf.

Der Komiker Hart war im Dezember nach einer Kontroverse um frühere schwulenfeindliche Bemerkungen als geplanter Moderator der Show abgesprungen. Einen Ersatz hatte die Akademie nicht benannt. Nach ABC-Angaben gab es zuletzt 1989 keinen Gastgeber bei den Oscars.

Die Verleihung wird ohne Moderator stattfinden und sich stattdessen auf die Musik aus den Filmen konzentrieren, was wahrscheinlich auf die Nominierten Lady Gaga, Kendrick Lamar und Dolly Parton zurückzuführen ist. Anstelle eines Moderators wird also nun gesanglich viel geboten. (dpa/KT)