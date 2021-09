Sind Zendaya und Tom Holland wirklich ein Paar? Jetzt spricht das Model

13.09.2021 19:00 Uhr

Seit einiger Zeit wird wild spekuliert ob „Dune"-Star Zendaya und ihr Schauspielpartner Tom Holland wirklich ein Paar sein sollen. Bis jetzt! Denn eine ganz bestimmte Aussage des Models machen den Anschein, als sei an den Gerüchten gar nichts wahres dran.

Die beiden Mega-Stars Zendaya (25) und Tom Holland (25) lernten sich beim gemeinsamen Dreh für den Actionstreifen „Spider-Man“ kennen. Seitdem gelten sie das neue Traumpaar auf und hinter der Kinoleinwand. Die zwei Turteltauben sollen sich nämlich auch privat näher gekommen sein.

Süßes Foto soll ihre Liebe bestätigt haben

Obwohl bislang keiner der Schauspieler öffentlich dazu Stellung nahm, ob die beiden nun ein Paar sind oder nicht, sollte spätestens nach dem süßen Geburtstagsgruß seitens Tom Holland klar sein, dass bei ihm und Zendaya mehr geht als nur gute Freundschaft. Anlässlich ihres 25. Geburtstags veröffentlichte der „Spiderman“-Star ein Bild, welches den 25-Jährigen und seine Filmkollegin zeigen. Darauf grinsen beide in die Kamera und wirken sehr vertraut miteinander.

Sie knutschten im Auto

Weitere Indizien für eine mögliche Liebesbeziehung lieferte im Juli „Pagesix.com“. Damals wurden Holland und die Beauty knutschend in einem Auto gesehen. Paparazzifotos bestätigten den Verdacht kurz darauf. Fans sind sich sicher: Zendaya und Tom sind das neue Traumpaar in Hollywood.

Doch ein Kommentar der „Euphoria“-Darstellerin lassen daran jetzt Zweifel aufkommen.

TOMDAYA STANS WE WON TF!!! the fact we manifested this my tomdaya heart is fulfilled we stay winning. ??? YALL IM LITERALLY SOBBING #TOMHOLLAND #Zendaya pic.twitter.com/cRaM7HPkdc — san marie’s bday week ! (@sylkichild) July 3, 2021

Sind sie nur „beste Freunde“?

Während eines Interviews mit dem britischen „Vogue“-Magazin stöbert die 1,78 Meter große Instagram-Queen durch ihren Account. Dabei kommt Zendaya zu einem Post, welches sie und Tom während einer Szene zum Blockbuster Spiderman zeigt. Eigentlich nichts Ungewöhnliches – bis auf die Aussage, die die Schauspielerin kurz darauf trifft. Das Model bezeichnet diesen Schnappschuss als eine „wirklich seltsam und surreale“ Erfahrung, die die 25-Jährige mit einem ihrer „beste Freunde“ teilen durfte.

Das klingt nicht wirklich romantisch oder gar verliebt.

Zendaya und Tom Holland

Er stand schon früher auf Zendaya

Seit dieser Aussage sind sich die Anhänger der beiden Schauspieler unsicher: Bestätigte Zendaya damit, dass zwischen ihr und Holland doch nicht mehr als Freundschaft geht oder will die brünette Schönheit ihre junge Liebe nur aus der Öffentlichkeit raushalten? Fakt ist, dass Tom schon seit einiger Zeit ein Auge auf die brünette Schönheit geworfen hat. In einem früheren Interview plauderte der Brite aus, dass sein erster Celebrity Crush Topmodel Zendaya sei. Nur wenige Jahre nach dem Interview stand er mit ihr vor der Kamera.

Sie startet als Schauspielerin durch

Ob sie nun ein Paar sind oder nicht bleibt offen. Die Fans der zwei müssen sich wohl noch gedulden, wenn sie überhaupt mit einem offiziellen Statement rechnen dürfen. Zendaya scheint derzeit keinen Kopf für eine Stellungnahme zu haben, denn sie startet als gefeierte Schauspielerin durch. Nach ihren Rollen in der Erfolgsserie „Euphoria“ und dem Film „Spiderman“, der voraussichtlich im Dezember in den Kinos läuft, startet in wenigen Tagen ihr nächster Streifen „Dune“, in dem die Amerikanerin ebenfalls eine Hauptrolle ergattert hat. Ob bei so viel Karrierestress überhaupt Zeit für einen Freund bleibt?