So sehen die Darsteller aus „E.T.“ heute aus!

„E.T.“ aus dem Jahr 1982 ist schon weit mehr als 30 Jahre alt und gewinnt dennoch immer neue, jüngere Fans dazu. Auch wenn „E.T.“ als Science-Fiction-Blockbuster in die Filmgeschichte einging, liegt das wahre Geheimnis des Films in seinen Figuren – das gilt vor allem für die Kinder, die das Herz und die Seele von „E.T.“ darstellen.

Steven Spielberg schaffte es, ein tolles junges Team zu casten, das dem Sci-Fi-Märchen Leben einhauchte. Und so sehen die damaligen Kinderstars heutzutage aus!

1. Henry Thomas – Elliott

Die Rolle des Elliott in „E.T.“ verschaffte Henry Thomas über Nacht große Bekanntheit. Nach diesem Erfolg war er als Kinderstar und später als Erwachsener in zahlreichen Filmen zu sehen, so zum Beispiel in „Feuer am Himmel“, „Legenden der Leidenschaft“ oder „Gangs of New York“. Das ist aber noch nicht alles: Thomas ist auch Musiker und steuerte unter anderem Songs zu Filmen wie „Niagara, Niagara“ und „Honey Baby“ bei.

2. Robert MacNaughton – Michael

In der ersten Hälfte von „E.T.“ spielt Elliotts fieser älterer Bruder Michael, verkörpert von Robert MacNaughton, eine große Rolle. MacNaughton war nach seinem größten Erfolg nur in wenigen weiteren Filmen zu sehen und beendete seine Schauspielkarriere im Jahr 1988. Dafür begann er eine erfolgreiche Laufbahn bei USPS.

Seit 2012 ist er mit der Schauspielerin Bianca Hunter verheiratet (die beiden hatte übrigens MacNaughtons Co-Star Drew Barrymore miteinander bekannt gemacht).

3. Drew Barrymore – Gertie

Die Figur Gertie ist mit ihrem Witz und ihrer Cleverness ein Highlight in „E.T.“. Als Mitglied der Schauspieler-Familie Barrymore ist es kein Wunder, dass auch Drew eine Filmkarriere anstrebte. Nach dem großen Durchbruch in „E.T.“ war sie Ende der 1980er Jahre einer der beliebtesten Kinderstars. Seitdem hat Drew Barrymore zahllose Rollen in Filmen wie „Poison Ivy“ und „Drei Engel für Charlie“ übernommen und zählt zur ersten Riege Hollywoods. Daneben ist sie auch als Produzentin tätig.

4. K.C. Martel – Greg

Greg ist in „E.T.“ einer von Michaels Freunden, der es besonders auf Elliott abgesehen hat und durch einen sehr eigenwilligen Mode-Geschmack auffällt. Darsteller K.C. Martel wirkte in den 80er und 90er Jahren noch in einigen Fernsehproduktionen mit, bevor er sich für eine alternative Karriere als Therapeut entschied. Heute hat er noch mal einen ganz anderen Weg eingeschlagen und ist als Finanzberater in Los Angeles tätig.

5. Sean Frye – Steve

Von Michaels Freunden ist Steve, verkörpert von Sean Frye, noch der Netteste. Im Gegensatz zu seiner Schwester Soleil Moon Frye und seinem Vater Virgil Frye konnte Sean trotz des vielversprechenden Anfangs keine Schauspielkarriere einschlagen und nach „E.T.“ nur einige wenige Rollen ergattern. Nachdem zwei seiner engsten Freunde starben, entschied sich Frye, von nun an seinen Fokus auf soziale Arbeit zu legen. So war er jahrelang für unterschiedliche Non-Profit-Organisationen tätig.

6. C. Thomas Howell – Tyler

Auch Tyler ist einer von Michaels Freunden, die Elliot im Film das Leben schwer machen. Die Rolle des Tyler war für C. Thomas Howell der Einstieg in seine Schauspielerlaufbahn: Nach „E.T.“ war er bislang in über 200 Film- und Fernsehproduktionen zu sehen. International bekannt ist Howell unter anderem für seine Rolle als Ponyboy in „The Wanderers“.

7. Erika Eleniak – „Pretty Girl“

Erika Eleniak hatte in „E.T.“ nur eine kurze Szene, konnte aber als „hübsches Mädchen“ einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Danach begann sie eine erfolgreiche Karriere als Schauspielerin und Model. Man kennt sie insbesondere aus der Erfolgsserie „Baywatch“, in der sie an der Seite von Pamela Anderson und David Hasselhoff spielte. Außerdem engagiert sie sich in der Förderung junger Schauspieltalente und in der Arbeit mit Jugendlichen.

8. Dee Wallace – Mary

In „E.T.“ verkörpert Dee Wallace Elliots Mutter Mary und ist damit eine der wenigen Erwachsenen, die in diesem Film überhaupt eine Rolle spielen. Heute kann Wallace auf eine über 40-jährige Karriere zurückblicken und hat in dieser Zeit in mehr als 200 Filmen mitgespielt. Horrorfans ist sie bekannt durch Auftritte in „The Hills Have Eyes“ oder „Das Tier“.

9. Peter Coyote- „Keys“

„Keys“ macht in „E.T.“ als Regierungsagent Jagd auf den Außerirdischen. Peter Coyote stand in den 80er Jahren noch am Anfang seiner Schauspielkarriere und konnte seitdem einige Erfolge verzeichnen. In über 100 Filmen war er seitdem zu sehen und konnte sich auch als Autor einen Namen machen.

