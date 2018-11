So verrückt zollt Netflix Stan Lee Tribut

Samstag, 17. November 2018 22:25 Uhr

Netflix ist Partner von Marvel und bietet zahlreiche Filme aus dem Comic-Kosmos zum Stream an. Nun hat der Streaming-Service der verstorbenen Marvel-Legende Stan Lee Tribut gezollt.

Stan Lee, der allein und in Zusammenarbeit mit anderen Marvel-Künstlern einige der beliebtesten Comic-Helden und -Bösewichte geschaffen hat, starb vergangenen Montag (12. November) im hohen Alter von 95 Jahren. Bis zum Schluss ist er immer wieder mit Cameo-Auftritten in Marvel-Verfilmungen in Erscheinung getreten, einige weitere, bereits abgedrehte Szenen wird das Publikum in den nächsten Monaten im Kino zu sehen bekommen.

Easter Egg-Überraschung

Da erscheint es nur passen, dass Netflix der Comic-Legende nun ebenfalls per Easter Egg Tribut zollt. Wenn man Lees berühmten Ausruf „Excelsior!“ in die Suchleiste des Stream-Dienstes eingibt, erhält man Marvel-Resultate wie z.B „Guardians of the Galaxy“ sowie Serien wie etwa „Jessica Jones“ oder „Daredevil“. Die Ergebnisse können je nach Standort und Sehverhalten differieren – es kommt also auf einen Versuch an! (CI)